Cientos de mujeres salen a las calles de Israel exigir la liberación de los rehenes

Cientos de mujeres salieron hoy a las calles de Israel para exigir al Gobierno que negocie un acuerdo para liberar a los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamas en su ataque del 7 de octubre en suelo israelí.

"El tiempo se agota", advirtió el cartel de una de las manifestantes que bloquearon calles e intersecciones en Jerusalén como parte de un día de acción, informó la agencia de noticias Europa Press y agregó que está previsto que se produzcan más protestas a lo largo del día.

Según el medio local Times of Israel, algunos activistas también bloquean las calles para impedir el transporte de ayuda humanitaria a Gaza, afirmando que Israel no debe facilitar su entrada hasta que se libere a los rehenes.

Galit Raz Dror, una de las responsables de la convocatoria, explicó que la marcha expresa la "rabia de las mujeres" en todo el país y tiene el objetivo de "exigir ahora mismo un acuerdo".

"Si tenemos que detener el mundo para que vuelvan, detendremos el mundo", aseveró Dror, quien señaló que también está prevista una protesta en Nueva York.

Las autoridades israelíes estiman que más de un centenar de rehenes siguen en la Franja de Gaza, después de la liberación de otro centenar en noviembre pasado en el marco de un intercambio con presos palestinos.

El Ejército israelí cree que no todos continúan con vida y, basado en informes de Inteligencia, confirmó que al menos 28 están muertos.

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamas, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, una veintena de ellos con nacionalidad argentina, según las autoridades israelíes.

En tanto, unos 25.700 palestinos murieron en la Franja de Gaza y 360 en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques de colones en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. (Télam)