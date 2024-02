Cinco muertos en choque entre manifestantes y policías en Haití, cuyo primer ministro niega renuncia

(Actualiza con declaraciones de Henry)

Cinco funcionarios de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas, una oficina estatal armada declarada en rebelión contra del Gobierno haitiano, murieron y otros tres fueron detenidos en enfrentamientos con la Policía cerca de la capital, Puerto Príncipe, mientras el país se encuentra sumido en masivas protestas que exigen la salida del primer ministro Ariel Henry, quien hoy afirmó que se mantendrá en el cargo.

Los cinco funcionarios fueron abatidos ayer tras negarse a soltar sus fusiles y disparar en dirección a la Policía, informó una fuente policial a la agencia de noticias AFP.

Henry debía organizar elecciones para entregar el poder el 7 de febrero de este año (ayer), en virtud de un acuerdo alcanzado en diciembre de 2022, luego de que el entonces presidente Jovenel Moïse fuera asesinado, el 7 de julio de 2021.

Pero permaneció en el poder y -según declaró uno de sus colaboradores- tiene la intención de formar un Gobierno de unidad nacional.

Desde principios de esta semana, miles de personas se manifiestan en Puerto Príncipe y en todo el país para exigir su dimisión.

Sin embargo, defendió su gestión al frente del Gobierno de transición y subrayó que no tiene pensado renunciar pese al fin de su mandato y en medio de una violencia descontrolada.

"Yo creo que ha llegado el momento de que todos tomemos decisiones y nos juntemos para salvar a Haití", expuso Henry en un mensaje a la nación.

Agregó que el "adversario no es el gobierno, que dedica todos sus recursos a combatir a las pandillas".

Resaltó que aquellos que recurren a actos violentos en las calles y a la destrucción durante las protestas "no trabajan en interés del pueblo haitiano".

Felicitó a aquellos políticos que han elegido mantenerse fuera de esa espiral de violencia y destacó que el Ejecutivo sigue trabajando 2para construir una hoja de ruta de cara a elaborar unas elecciones democráticas.

"Desde el día en que entré como primer ministro, empecé a hablar con todo el mundo: partidos, sector privado, sindicatos, sociedad civil", enumeró.

"El gobierno ha pedido a los países y a sus fuerzas de seguridad que se unan para luchar contra las pandillas y el fenómeno inseguridad", recordó.

Y recalcó que "es necesario seguir en ese camino de diálogo para salir de la crisis".

Henry prometió devolver el poder a las nuevas autoridades "una vez que se supere la crisis de inseguridad".

"Una transición no puede conducir a otra transición", opinó, eludiendo así su salida del poder, según recogió la agencia local de noticias Alterpresse y replicó la española Europa Press.

El 7 de febrero es una fecha especialmente simbólica en Haití, ya que marca el aniversario del fin de la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986.

Desde 2016 no se han celebrado elecciones en el empobrecido y pequeño país caribeño, y la presidencia sigue vacante.

Haití se enfrenta a una grave crisis política, de seguridad y humanitaria, con bandas armadas que han tomado el control de franjas enteras del país.

El número de homicidios se ha más que duplicado en 2023.

Según medios locales, al menos otras dos personas habían sido declaradas muertas por disparos al margen de las concentraciones.

El martes, la policía dispersó con gases a manifestantes en Puerto Príncipe.

Desde este lunes, las principales rutas y las escuelas del país permanecen cerradas debido a las protestas.

La vecina República Dominicana, con la que Haití comparte la isla La Española, anunció ayer que se encontraba en "estado de alerta" y que había reforzado la seguridad en sus fronteras.

Además de las restricciones a la migración haitiana, el presidente dominicano, Luis Abinader, endureció la política del país con más redadas y la construcción de un muro en la frontera común.

Ante la crisis, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó en octubre enviar una misión multinacional a Haití, liderada por Kenia, para apoyar a la policía desbordada por las bandas.

La misión estaría compuesta por entre 2.500 y 2.600 efectivos y debía ser desplegada "durante el primer trimestre de 2024".

Unos 170.000 niños se vieron forzados a abandonar sus hogares debido a la violencia de las bandas criminales, informó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en un informe de fines de diciembre en el que alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa el país.

La "alarmante" cifra, que se duplicó con respecto al año pasado, "pone de relieve el rápido deterioro de la situación y su profundo impacto en los niños, las niñas y las familias más vulnerables del país", indicaba el documento.

(Télam)