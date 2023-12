Cinco personas murieron en Irak en un bombardeo atribuido a EEUU

Cinco personas murieron hoy en Irak como resultado de un ataque aéreo contra la sede de grupos armados proiraníes que, según información preliminar, fue atribuido a Estados Unidos.

"Según datos preliminares, cinco personas murieron", dijo una fuente reservada a la agencia iraquí Shafaq.

El interlocutor de la agencia destacó que por el momento se desconocía si el ataque, que atribuyó a Estados Unidos, fue realizado por un avión no tripulado o un cohete, y que el lugar del ataque aéreo tampoco se había determinado con precisión.

El canal de televisión libanés Al Mayadeen informó también de un ataque de Estados Unidos y sostuvo que iba dirigido contra Kirkuk, en el norte de Irak, y sus víctimas fueron cinco combatientes de la Resistencia Islámica Irakí, que incluye grupos armados chiíes proiraníes, recogió la agencia de noticias Sputnik.

Por su parte, dos fuentes de seguridad citadas por la agencia de noticias AFP señalaron también que las víctimas serían al menos cinco personas y que serían combatientes de un grupo armado pro-Irán afiliado al Hashd al Shaabi, una coalición de exparamilitares actualmente integrada en el ejército iraquí.

El "bombardeo aéreo" apuntó contra un "sitio" gestionado por una facción del Hashd al Shaabi, indicó un alto responsable de seguridad de Kirkuk, pero no identificó a los autores.

El bombardeo no fue reivindicado, pero se produjo un día después de que el gobierno iraquí advirtiera a Estados Unidos de abstenerse de efectuar ningún "ataque" en su territorio.

Previamente, la Resistencia Islámica de Irak dijo que atacó con un avión no tripulado una base estadounidense en la provincia de al Hasaka, en el noreste de Siria.

Anteriormente, la vocera adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, informó que desde el 17 de octubre las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente fueron atacadas 74 veces.

Desde que comenzó la última espiral de violencia entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, las bases estadounidenses en Irak y Siria son blancos de ataques aéreos diarios cuya autoría es reclamada por grupos armados chiítas que operan en Irak. (Télam)