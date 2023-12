COI autoriza participación bajo bandera neutral de rusos y bielorrusos en Juegos Olímpicos 2024

El Comité Olímpico Internacional (COI) autorizó hoy la participación deportistas rusos y bielorrusos bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos de París 2024, solo para pruebas individuales y con la condición de que no hayan apoyado activamente la invasión de Rusia a Ucrania.

Solo 11 "deportistas individuales neutrales" están clasificados por el momento para la competición -ocho rusos y tres bielorrusos-, precisó el COI en un comunicado replicado por la agencia de noticias francesa AFP.

En comparación, hasta la fecha se clasificaron para París 2024 más de 60 atletas ucranianos y se prevé que su delegación sea aproximadamente del mismo tamaño que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando participaron más de 150 en una veintena de disciplinas.

Después de haber excluido a rusos y bielorrusos del deporte mundial a finales de febrero de 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, el COI trabajó para organizar su regreso, bajo el argumento de que los deportistas no debían "pagar" por los actos de sus gobiernos.

En marzo pasado, la instancia olímpica recomendó a las federaciones internacionales que reintegraran a los rusos y bielorrusos bajo bandera neutral en sus competiciones, trasladando a "un momento apropiado" su decisión sobre los Juegos Olímpicos de 2024 en París, y los de invierno de 2026 en Milán-Cortina.

La instancia olímpica se dio tiempo para evaluar el desarrollo de las competiciones y tuvo en cuenta la evolución de la posición del Gobierno ucraniano, que inicialmente había impuesto a sus deportistas boicotear todo evento que implicara a rusos, antes de suavizar su postura el pasado verano boreal.

Aunque las federaciones internacionales siguieron esa recomendación, el atletismo, en particular, ratificó en la 12va cumbre olímpica organizada el martes pasado en Lausana el rechazo a la integración de los profesionales rusos.

Los representantes de las federaciones internacionales de los 206 comités nacionales olímpicos y de los deportistas reclamaron una decisión "rápida" para permitir la presencia en París del pequeño número de deportistas rusos y bielorrusos que superen las fases de clasificación. (Télam)