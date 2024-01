Comenzó el juicio contra una fotógrafa que difundió imágenes de una bandera LGTB en Rusia

El juicio contra la fotógrafa Irina Mossina por difundir imágenes de una bandera LGTB comenzó hoy en Rusia, lo que supone el primer juicio celebrado en el país contra una persona imputada por publicar este tipo de fotografías, tras prohibir los símbolos de dicho colectivo por considerar que se trata de una "organización extremista".

El Tribunal Supremo de Rusia aprobó en noviembre pasado ilegalizar el "movimiento internacional LGTBIQ+" y falló a favor de establecer penas de prisión de hasta seis años de cárcel en caso de participación, según consignó la agencia de noticias Europa Press.

Así, la corte consideró que la bandera arcoíris es un "símbolo extremista", según informaciones del diario The Moscow Times.

La fotógrafa, de 33 años, había publicado una imagen de esta bandera en su cuenta en la red social Instagram un mes antes de que entrara en vigencia la sentencia del Supremo.

En este sentido, Mosina declaró ante un tribunal de la ciudad de Saratov, al sureste de Moscú, que las banderas difundidas responden a cuestiones "creativas" y que "no representan símbolos de la comunidad LGTB".

No obstante, podría ser obligada a pasar 15 días de prisión y pagar una multa de unos 2.000 rublos (unos 20 euros) en caso de ser hallada culpable de exhibir este tipo de símbolos, tal y como ha denunciado la organización de defensa de los Derechos Humanos Pervyi Otdel.

La ONG en cuestión argumentó, por su parte, que su caso supone una violación de la Constitución de Rusia, que garantiza la libertad de opinión. (Télam)