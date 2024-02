Comisión electoral rusa bloquea a candidato presidencial señalado como fuerte opositor a Putin

La comisión electoral rusa bloqueó hoy al candidato Boris Nadezhdin, un antibelicista considerado férreo opositor al presidente Vladimir Putin, que quería presentarse a la elección presidencial del próximo mes, según anunció él mismo en redes sociales.

Putin se encamina con tranquilidad a la obtención de un nuevo mandato de seis años en los comicios del 15 al 17 de marzo, en los que los principales políticos opositores han sido vetados, pero la candidatura de Nadezhdin podía marcar una nota díscola en la campaña, en especial respecto de la guerra contra Ucrania que Rusia inició hace casi dos años, señalaron obseradores políticos.

"La Comisión Electoral Central (CEC) se negó a registrar mi candidatura al cargo de presidente de la Federación Rusa", dijo Nadezhdin, de 60 años, en un mensaje de Telegram.

"Participar en las elecciones presidenciales de 2024 es la decisión política más importante de mi vida. No renunciaré a mis intenciones. Recurriré la decisión de la comisión electoral central ante la Corte Suprema", agregó.

Hoy, en una audiencia en Moscú, las autoridades electorales rechazaron por unanimidad registrar la candidatura de Nadezhdin, según una periodista de la agencia de noticias AFP presente en la sesión.

La comisión electoral asegura haber encontrado defectos en más de 9.000 de las 105.000 firmas de apoyo a la candidatura presentadas por Nadezhdin, por lo que supera el margen de error permitido del 5%.

El equipo de campaña del antibelicista intentó apelar la decisión, pero la CEC se negó.

Antes de la decisión, el equipo de Nadezhdin explicó que las supuestas "fallas" encontradas por la comisión incluían erratas menores introducidas al transcribir a computadora las firmas manuscritas.

Los llamados del opositor de 60 años a detener la ofensiva militar en Ucrania llevaron el mes pasado a numerosos rusos a respaldar su candidatura y se vieron largas filas de personas en todo el país para firmar a favor de su nominación.

En la audiencia en el centro de Moscú celebrada el jueves, Nadezhdin aseguró que "decenas de millones de personas" lo iban a votar. "Estoy en segundo lugar, por detrás de Putin", declaró.

Nadezhdin, doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, y licenciado en Derecho, es un viejo conocido en la política rusa y tiene antiguos vínculos con personas del Kremlin. También fue diputado de la Duma estatal rusa de 1999 a 2003, e intentó presentarse como candidato a gobernador de la región de Moscú, pero no lo consiguió.

Desde septiembre de 2019 es diputado en el distrito de la ciudad de Dolgoprudny.

Además, en 1999, fundó el departamento de Derecho del Instituto de Física y Tecnología de Moscú y lo dirigió hasta 2016.

No fue el único candidato vetado por el Kremlin: la periodista y política independiente Yekaterina Duntsova presentó también su candidatura el año pasado, pero fue descalificada porque la CEC dijo que encontró 100 “errores” en su formulario.

Después de eso, Duntsova se unió a las filas de Nadezhdin.

La normalmente fracturada oposición rusa también había expresado su apoyo a Nadezhdin, desde el crítico encarcelado Alexey Navalny al oligarca exiliado Mijaíl Jodorkovski.

Desde el inicio de su operación militar en Ucrania en febrero de 2022, Rusia restringió más sus estrictas leyes contra la disidencia y envió a decenas de personas a la cárcel por expresarse en contra de esta intervención.

En una entrevista con AFP el mes pasado, Nadezhdin describió el conflicto en Ucrania como "catastrófico" y afirmó que quería "liberar a los presos políticos" en Rusia.

Diputado municipal en una localidad en las afueras de Moscú, los 30 años de trayectoria política de Nadezhdin transcurrieron mayoritariamente en el ámbito local.

También ha hecho de asesor de figuras conocidas, principalmente de grupos opositores, aunque en los primeros años de poder de Putin se mostró cercano al Kremlin.

La presidencia rusa no ha escondido su desdén hacia el opositor.

"No lo consideramos como un contrincante", aseguró a fines de enero Dmitri Peskov, el vocero del presidente, que insistió en que la CEC había encontrado "un gran número de errores en las firmas" de Nadezhdin.

"Se trata de un criterio importante que no fue respetado", subrayó Peskov.

Putin, de 71 años, ha dirigido Rusia como presidente o como primer ministro desde 1999.

En las elecciones del próximo mes solo se presentan tres otros candidatos.

En 2020, Putin impulsó unas enmiendas constitucionales para restablecer la cuenta de los límites del mandato presidencial, lo que le permitiría ser reelecto hasta 2036. (Télam)