Comité investigador ruso afirma que Ucrania derribó el avión que llevaba prisioneros de guerra

Un Comité de Investigación de Rusia aseguró hoy que las tropas ucranianas derribaron el avión de transporte ruso Ilyushin IL-76 con 65 prisioneros ucranianos el 24 de enero pasado con un misil estadounidense MIM-104A Patriot, tal como lo había adelantado ayer el presidente Vladimir Putin.

"Según las conclusiones de las pesquisas, los fragmentos hallados en el lugar del suceso (…) son elementos del misil MIM-104A de la batería antiaérea estadounidense Patriot desarrollado por las corporaciones Raytheon y Hughes y producido por Raytheon", señaló la institución en la red social Telegram.

El Gobierno ucraniano mantenía hoy silencio sobre el tema.

El Comité de Investigación precisó que en el lugar de la caída del avión se encontraron 116 fragmentos de dos misiles etiquetados con las siguientes inscripciones en inglés: Assy 11455748, Sn740179, Assy 11461343, Sn740206, Assy 11461865, Sn740207, Raytheon, Confidential Classified By Patriot Security Classification Guide Dated: 9/22/83 Addenda Dated 11/28/83 8/8/84 Contract No/Daah01-86c-A018, así como 18876 Assy, Martin Marieta y 10253043-39 02 S/N 80025, detalló la agencia de noticias Sputnik, citando el reporte del Comité.

La entidad indicó también que se hallaron rastros de hexógeno con impurezas de hasta 10% de octógeno, algo característico para las sustancias explosivas de producción extranjera.

Asimismo, los investigadores rusos afirman que recuperaron más de 670 fragmentos de cuerpos en la zona de la caída del avión.

"En total en el lugar de la caída de la aeronave se recuperaron más de 670 fragmentos de cuerpos, así como documentos de identidad parcialmente intactos", señaló el organismo que tiene a su cargo la pesquisa.

Los análisis "se llevaron a cabo con la técnica de la espectrometría de movilidad iónica (IMS), cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas y cromatografía líquida de alta precisión con detector selectivo de masas".

El pasado 24 de enero, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que la aeronave de transporte militar IL-76 con 65 prisioneros ucranianos a bordo, transportados para un intercambio, se estrelló sobre la provincia rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania.

Además de los prisioneros ucranianos, también iban en el avión seis miembros de la tripulación y tres acompañantes. La catástrofe no dejó sobrevivientes.

El presidente Putin aseguró ayer que fue un misil Patriot de fabricación estadounidense el que "derribó" el avión.

"El avión fue derribado, ya se ha confirmado con certeza, por un sistema Patriot estadounidense", dijo el en televisión.

La autoridad castrense rusa también acusó a Kiev de estar detrás del siniestro, al apuntar que los radares rusos detectaron el lanzamiento de dos misiles ucranianos desde la provincia de Jarkov.

El Estado Mayor General de Ucrania, en una declaración emitida el mismo día, dijo que el Ejército ucraniano seguirá atacando los medios de transporte rusos que llevan misiles a las zonas fronterizas, pero no hizo mención alguna de la catástrofe del IL-76.

La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania declaró que no tiene información fiable sobre quién estaba a bordo del IL-76 derribado, dejando un margen de duda acerca de si viajaban allí los 65 prisioneros compatriotas.

Seguramente, este último extremo se podrá esclarecer a partir de los restos humanos hallados por los investigadores rusos.

"En total en el lugar de la caída de la aeronave se recuperaron más de 670 fragmentos de cuerpos, así como documentos de identidad parcialmente intactos", señaló la institución.

"Las pruebas realizadas permitieron concluir que los fragmentos de cuerpos pertenecían a los seis miembros de la tripulación, a los tres efectivos de la policía militar y a los 65 soldados ucranianos muertos tras la caída del avión como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania producido el 24 de enero de 2024", subrayó el ente.

(Télam)