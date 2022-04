Cómo continúa el juicio entre Johnny Deep y Amber Head: "Creí que se iban a matar entre ellos"

En su segunda semana, el juicio que mantiene Johnny Deep y Amber Head acapara la atención de todo el mundo. Luego de que ella lo denunciara por violencia de género, el actor demandó a su expareja por difamación. Cada día, los testigos cuentan detalles escabrosos y denotan que hubo hechos de violencia desde ambos lados.

Johnny Depp y Amber Heard se casaron en 2015, pero la relación duró solo 15 meses. En ese momento, la actriz pidió el divorcio y una orden de restricción y se presentó en un tribunal de Los Ángeles con una mejilla magullada. Allí dijo que su entonces marido, 23 años mayor que ella, la había atacado "violentamente" y le había lanzado un celular a la cara con "fuerza extrema". Además, denunció "abuso emocional, verbal y físico excesivo".

Un juez le otorgó a Heard una orden de restricción temporal, pero horas antes de que comenzara el juicio civil, la pareja emitió una declaración conjunta diciendo que habían puesto fin a su disputa.

Sin embargo, en diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión en el periódico The Washington Post, describiéndose como una "figura pública que representa el abuso doméstico". En aquel texto señaló que "sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan" y aseguró que tuvo "la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados ​​de abuso".

Si bien la mujer no mencionó a su exmarido en el artículo, Depp, presentó una denuncia por difamación contra su ex mujer, ya que señala que la publicación ha perjudicado su carrera y dañado "incalculablemente" su reputación.

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Head

A cinco años de su ruptura, la demanda por difamación de 50 millones de dólares de Depp contra su exesposa ocupa un lugar central en un tribunal de Virginia.

El 11 de abril comenzó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard y las declaraciones son cruzadas y conforman un relato distinto. Varios de los testigos que pasaron por los tribunales contaron detalles escalofriantes de la violencia ejercida desde ambos lados de la pareja y esa es la única coincidencia entre ellos.

Este jueves, fue el turno del guardia de seguridad Sean Bett, quien atestiguo las peleas y aseguró que pensó que “se iban a matar entre ellos o iban a estar en la cárcel”.

Para ejemplificar cómo era la relación de la ahora expareja, Bett narró una de las peleas que presencio: “Hubo una ocasión en la que tuvieron una discusión en su dirección de West Hollywood. Johnny me dijo, ‘solo llévala al centro de la ciudad al penthouse para que pueda relajarse y refrescarse’. Mientras conducíamos al centro, ella estaba llorando. Esto fue en el momento en que las discusiones ocurrían con bastante frecuencia. Y yo le decía ‘esto no puede seguir, o se van a matar o van a terminar en la cárcel’”, recordó.

Según su relato, el guardia de seguridad no pudo cumplir con su objetivo de evitar más peleas entre la pareja debido a que la actriz respondía que sentía un gran amor y no estaba dispuesta a perder a su novio. Los sentimientos descriptos no coincidían con los hechos: la violencia era cada vez más frecuente. “Tiró una botella de agua o un vaso de plástico por las escaleras. Y rebotó en la dirección de Johnny, pero lo atrapé y salimos de allí lo antes posible”, reveló sobre una de las agresiones que recibió el actor por parte de Heard.

Las declaraciones de Johnny Depp sobre Amber Heard durante el juicio por difamación

La palabra del actor era una de la más esperadas. Durante su declaración frente al juez, Deep comenzó diciendo que su denuncia fue realizada para limpiar su nombre y pensar en el bienestar de sus hijos, como así también frente a quienes siguieron su carrera en el mundo de la actuación.

En este sentido, Deep relató el calvario que vivió desde el momento de la publicación del artículo publicado por Head, ya que aseguró que se convirtió en la figura que representaba la violencia doméstica.

En cuanto a los hechos ocurrido durante los 15 meses de matrimonio, el protagonista de "Piratas del caribe" dijo que la relación completo de un momento para otro. “Es muy extraño cuando un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo”, ejemplificó al hacer referencia a la personalidad de Amber que, según él, cambió rápidamente.

Asimismo, admitió que la relación tuvo momentos complicados por las fuertes discusiones, pero que no ejerció violencia física. “Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera, ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, sentenció.