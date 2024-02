Con cortes de rutas, llega a España la ola de protestas de campesinos de la UE

Miles de agricultores se manifestaron hoy y bloquearon rutas con tractores en diferentes regiones de España, en el marco de una ola de protestas en la Unión Europea (UE) para denunciar la política agrícola del bloque y la precariedad del sector.

Los manifestantes, convocados por la federación de sindicatos agrícolas Unión de Uniones y grupos de WhatsApp, pidieron precios justos para sus productos, rebajas de impuestos a los combustibles y medidas contra la competencia desleal, informó la cadena pública RTVE.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó de bloqueos o embotellamientos en varias rutas, principalmente en las provincias de Zamora, en el noroeste; Toledo, en el centro del país; las sureñas Sevilla y Murcia y Girona, en el noreste.

También hubo bloqueos para ingresar al puerto de Málaga, en el sur, mientras que en Madrid, alrededor de 100 tractores cortaron una de las arterias principales que une la capital con ciudades cercanas, como Toledo y Ávila.

Los accesos a otras grandes ciudades también se encontraban obturados por las protestas campesinas.

"Nos sobran los motivos" para protestar, aseguró Unión de Uniones en un comunicado en la red social X.

La nota criticó una política europea compleja con normas demasiado restrictivas, precios bajos y una competencia considerada desleal por parte de productos extranjeros importados dentro de la UE.

Además, la federación de sindicatos dijo que continuará con los cortes a lo largo de los próximos días en varias regiones.

Los tres principales sindicatos agrícolas de España -Asaja, Coag y UPA- no participaron de la movilización de hoy, pero convocaron a otras medidas de fuerza para los próximos días.

Representantes de los tres sindicatos se reunieron la semana pasada con el ministro de Agricultura español, Luis Planas, quien se comprometió a "trabajar" para resolver la crisis del sector.

El ministro insistió en que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez es el "que más ha apoyado al sector con ayudas directas importantes, así como con medidas laborales y fiscales, sigue trabajando para apoyar a agricultores y ganaderos".

El Ministerio de Agricultura español informó que las ayudas económicas para este sector ascendían a casi 4.000 millones de euros.

RTVE informó que casi 140.000 agricultores que se beneficiarán de una ayuda de 269 millones por la sequía, son agricultores de herbáceos, de tomate y de arroz de toda España.

De todas maneras, el encuentro con Planas no calmó los ánimos y los sindicatos mantuvieron la convocatoria de protestas, similares a las que han protagonizado agricultores en otros países europeos.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este martes en la radio pública RNE que en el Gobierno español son "enormemente empáticos" con los agricultores, que enfrentan "cargas burocráticas" y una sequía histórica, que está afectando las cosechas.

"Hay que modular los objetivos de sostenibilidad europeos, la llamada Europa Verde, al ritmo que pide el sector primario en Europa", estimó la ministra socialista, que no obstante criticó "la manipulación" política de la preocupación del sector.

Hoy también, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que retirará la propuesta para una nueva ley de uso sostenible de pesticidas, ya que el tratamiento parlamentario de la primera propuesta fracasó, y prometió que involucrará más al sector agrícola en la redacción del próximo borrador.

La ley, que planteaba objetivos vinculantes a nivel nacional y de la UE para reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030, había enfrentado el rechazo del "lobby" agroalimentario europeo por temores sobre su impacto en la seguridad alimentaria.

El partido de extrema derecha español Vox, tercera fuerza en el Parlamento y negacionista del cambio climático, es muy crítico del Pacto Verde europeo, que incluye medidas de transición ecológica en el agrosector, y lo acusa de querer "destruir" la agricultura en la península ibérica.

España es el primer exportador europeo de frutas y hortalizas. Sin embargo, el sector agrario español atraviesa dificultades, debido sobre todo a la sequía que asola el país desde hace tres años. (Télam)