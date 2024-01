Condenada a dos años de cárcel una mujer iraní por publicar fotos en las que sale sin velo

Un tribunal de Irán condenó hoy a una mujer a dos años de cárcel por publicar varias fotografías en las que no llevaba puesto el velo.

"Mi clienta ha sido sentenciada a dos años de prisión por un tribunal de Behnahan por la publicación en el ciberespacio de imágenes en las que no lleva el 'hiyab'", explicó Chater Sefid, abogado de la condenada, en declaraciones a HRANA, una organización integrada por activistas y con sede en Estados Unidos, consignó la agencia de noticias Europa Press.

La mujer, identificada como Zeinab Jeniabpur, es una residente de Behbahan, en la provincia de Juzestán, al sudoeste del país.

Su comercio de alimentos fue cerrado en diciembre de 2022 por participar en una huelga en apoyo a las manifestaciones por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, la joven que estaba de visita en Teherán con su familia cuando se encontró con la conocida policía de la moral por llevar mal puesto su velo islámico y falleció después de haber sido detenida.

Jeniabpur ya había sido sentenciada previamente a tres meses de cárcel por un tribunal de Mahshahr por "propaganda contra el régimen".

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, describió en septiembre de 2023 la muerte de Amini como "un incidente" y reiteró sus acusaciones contra países occidentales por "una guerra híbrida" contra Teherán por el suceso.

Desde la Revolución Islámica de 1979, el uso del velo es obligatorio en Irán para todas las mujeres, aunque sean extranjeras. Todas deben ocultar su cabello en público.

Estos últimos meses, cada vez más mujeres han aparecido en público sin velo, tras el movimiento de protesta desencadenado por la muerte de Amini.

Frente a los actos de desobediencia por parte de las mujeres respecto al uso del velo, las autoridades anunciaron la realización de más controles, sobre todo con cámaras de vigilancia. También detuvieron a actrices que posaron sin hiyab en redes sociales.

En septiembre de 2023, el Parlamento votó a favor de un proyecto de ley para endurecer las sanciones y castigos contra las mujeres y niñas que violen el estricto código de vestimenta en el país, incluida la obligatoriedad del uso del velo, borrador que llegó a ser tildado de "apartheid de género" por expertos de Naciones Unidas.

La represión en las manifestaciones ya se cobró 500 muertos, según diversas organizaciones no gubernamentales. (Télam)