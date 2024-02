Condenaron a cadena perpetua a un cuarto conspirador para el asesinato al presidente haitiano Moïse

La justicia estadounidense condenó hoy a cadena perpetua a Joseph Vincent, acusado de conspirar para el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio 2021 en Puerto Príncipe.

Vincent, un haitiano-estadounidense de 58 años, se presentó ante un tribunal federal de Miami, en Florida, dos meses después de declararse culpable de participar en el magnicidio.

En una declaración firmada, el acusado admitió en diciembre que se había reunido con otros conspiradores desde febrero de 2021 hasta el día del asesinato de Moïse.

La madrugada del 7 de julio, acompañó a otros imputados hasta la residencia privada de Moïse, donde un comando de mercenarios colombianos mató a tiros al presidente sin que intervinieran sus guardaespaldas.

Su labor en la conspiración consistió en aconsejar a sus cómplices sobre el panorama político haitiano, asistir a reuniones con líderes políticos y comunitarios del país y participar en un plan para alentar protestas contra Moise y usarlas como cobertura para derrocarlo.

A menudo llevaba puesto un pin del Departamento de Estado estadounidense, con el que hacía creer que trabajaba para Washington.

Vincent, un ex informante de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), según medios como el Miami Herald, se comprometió a colaborar con la Fiscalía.

Vincent, antes de escuchar su sentencia, se dirigió a los presentes. "Por favor, perdónenme por lo que hice", dijo, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

La justicia estadounidense reclamó jurisdicción sobre este caso, en el que ha imputado a 11 personas, porque parte de la conspiración se realizó en Florida.

Además de Vicent, tres personas han sido condenadas a cadena perpetua: el exsenador haitiano Joseph Joel John; Rodolphe Jaar, un empresario haitiano-chileno; y Germán Rivera, un oficial retirado del ejército colombiano.

El 7 de julio de 2021, un comando de mercenarios colombianos asesinó a tiros a Moïse, de 53 años, en su residencia privada de Puerto Príncipe, sin que intervinieran sus guardaespaldas. La ex primera dama de Haití, Martine Etthiene, también resultó herida en el ataque.

Según la Fiscalía estadounidense, dos directivos de una empresa de seguridad de Miami planearon secuestrar a Moïse y sustituirlo por Christian Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense que quería ser presidente del país caribeño.

Según la Fiscalía, los conspiradores querían secuestrar a Moïse y sustituirlo por Christian Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense.

Al no conseguir secuestrar al presidente, los conspiradores decidieron matarlo.

Haití detuvo a 17 personas por el asesinato, según el Miami Herald, pero ninguna de ellas ha sido acusada formalmente.

Haití, que es el país más pobre de América, está sumergido en un caos profundo desde la muerte de su presidente. Bandas armadas controlan el 80% de Puerto Príncipe y crecieron los delitos violentos como los secuestros, los asaltos a mano armada y los robos de autos.

Desde el asesinato de Moïse el cargo sigue vacante, ya que no se hacen elecciones presidenciales desde 2016.

