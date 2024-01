Congreso español reforma Constitución para sustituir "disminuidos" por "personas con discapacidad"

El Congreso español aprobó hoy la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido" y reemplazarlo por "personas con discapacidad", propuesta impulsada por un acuerdo entre el gobernante Partido Socialista (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP) que solo tuvo en contra el voto de los diputados del partido de extrema derecha Vox.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo al final del debate que se salda "una deuda moral con cuatro millones de personas" y que "lo trascendente de la política es el efecto que tiene sobre la vida cotidiana de la gente".

Los grupos parlamentarios que dieron su apoyo a la reforma consideraron que era algo más que "necesaria y una "deuda", ya que venía siendo reclamada desde hace años por las agrupaciones de discapacitados.

La reforma fue aprobada por 312 votos a favor y 32 en contra de la formación de Santiago Abascal, que decidió votar "no" alegando que no estaba de acuerdo con el texto ni con la forma de tramitarse.

En el debate, la diputada de Vox Lourdes Méndez explicó que su grupo no estaba en contra de eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna y, de hecho, aseguró que "no es suficiente" para ayudar a los discapacitados, recogió la señal pública RTVE.

Méndez definió de "inoportuno" e "hipócrita" el momento elegido para impulsar esta iniciativa e indicó que no podían "avalar" una reforma impulsada por el Gobierno de Sánchez y el PP, cuando otras iniciativas planteadas por Vox en favor del colectivo de discapacitados, como la puesta en marcha de una ley para enfermos de ELA, fueron rechazadas.

El texto, que es la tercera reforma de la Constitución en 45 años, tendrá que pasar ahora por el Senado antes de entrar en vigor, informó la agencia de noticias Europa Press.

Esta reforma se da después de que Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acordaran la modificación del artículo 49 en la reunión que mantuvieron el pasado 22 de diciembre y que se hiciera por la vía exprés.

Impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, la socialista Carmen Calvo, la iniciativa llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".

Sin embargo, ese primer intento no pudo seguir adelante con su tramitación por la convocatoria de elecciones en 2019.

En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante.

