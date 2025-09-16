Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de búsqueda y rescate continúa activo desde la tarde del domingo 14 de septiembre tras la desaparición de Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo, futbolista de Comodoro Rivadavia, que fue arrastrado por la corriente cerca del puente que conecta la comuna con la Ruta 5, según reportaron las autoridades locales.

Según consignó el portal ADN Sur, la emergencia comenzó alrededor de las 15:30 horas, cuando la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno recibió el alerta de que una persona nadaba en el río y estaba siendo arrastrada por la fuerte corriente. Gonzalo se encontraba en la orilla acompañado por otras personas cuando ingresó al agua y no pudo regresar debido a la fuerza del cauce.

A causa de las condiciones del río, Bomberos no pudo realizar un rescate inmediato, por lo que se solicitó la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valdivia, expertos en rescates acuáticos y terrenos complejos.

El lunes 15, la búsqueda se intensificó con un mayor despliegue: detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI comenzaron a investigar las circunstancias de la desaparición junto al Ministerio Público, mientras la Sección Aeropolicial de la PDI realiza sobrevuelos sobre el río para ampliar el radio de búsqueda y reforzar las labores terrestres con imágenes aéreas.

Las autoridades indicaron que, aunque no se conocen los motivos exactos por los que Gonzalo ingresó al río, la fuerza de la corriente y el alto caudal -incrementado por lluvias recientes- dificultaron el rescate. Los especialistas del GOPE extreman precauciones para garantizar la seguridad del personal, utilizando equipos especializados y monitoreando las condiciones del río.