Contraprotesta de colectiveros bloquea el centro de La Paz

Choferes de colectivos colapsaron hoy el centro de La Paz en una suerte de contra-protesta contra los bloqueos y cortes que desde el 22 de enero realizan grupos de seguidores del exmandatario Evo Morales en rechazo a la decisión de los jueces de prorrogarse el mandato por la falta de acuerdo para el llamado a elecciones judiciales.

Los manifestantes atravesaron sus vehículos en el centro de la capital boliviana, de 960.000 habitantes y sede del gobierno y del legislativo.

El gremio que presta el servicio interdepartamental paralizó el tráfico en rechazo a los cierres viales que dejan incomunicados el este y el oeste de Bolivia.

"Que nos dejen trabajar, por favor; que no se atente contra el transporte, porque cada vez nos bloquean y esto ya no se puede sostener más", afirmó a la prensa el chofer Rubén Flores.

El servicio de transporte de pasajeros desde La Paz hacia los departamentos de Potosí, Santa Cruz y Cochabamba está interrumpido desde hace casi dos semanas, según el responsable de la principal terminal de buses Américo Gemio.

Las protestas también generaron escasez de pollos y huevos y de combustible, lo que dio paso a largas filas en las estaciones de servicio de La Paz.

El titular de la estatal YPFB, Armin Dorgathen, reconoció la existencia de “filas en los surtidores, porque se está afrontando un bloqueo que complica la logística".

Según el funcionario, hay más de 200 camiones varados. "Estamos buscando rutas alternativas para cubrir la demanda de combustibles que tenemos en los diferentes departamentos", añadió.

Los cocaleros y otras organizaciones cercanas a Morales salieron a las rutas para exigir la renuncia de los magistrados constitucionales que extendieron sus mandatos, entre ellos los que fallaron contra la posibilidad de que el exmandatario vuelva a ser candidato el año próximo.

Los jueces que inhabilitaron a Morales prorrogaron sus mandatos, ante la falta de un acuerdo en el Congreso para llamar a comicios judiciales.

"La única solución al problema es la inmediata convocatoria a elecciones judiciales y la cesación de funciones de los magistrados prorrogados", escribió Morales en la red social X.

El exjefe del Estado acusa al gobierno de su antes aliado Luis Arce de boicotear su candidatura junto a jueces y congresistas.

Según el balance del gobierno, al menos cuatro personas murieron al quedar varadas en las protestas, incluido un bebé de nueve meses con dengue que no pudo recibir atención médica en Cochabamba. La última víctima fue revelada hoy por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

Se trata de un hombre de 67 años que, dijo Mamani, “falleció en el hospital de Villa Tunari, por un atragantamiento, en pleno bloqueo, en el puente Ichilo, localizado en el municipio de Bulo Bulo” del departamento de Cochabamba.

El viceministro denunció también que hay un total de 34 efectivos policiales heridos por “bloqueadores violentos”, además de tres víctimas civiles a consecuencia de esta medida extrema e injustificada.

Un total de 21 manifestantes fueron detenidos con explosivos.

“Las personas que están liderando los bloqueos están pidiendo a gritos que se pueda masificar los bloqueos y a consecuencia de esto, de no tener respuesta, estas personas se vuelven agresivas y violentas y no dejan pasar ni personas ni vehículos, ni ambulancias, ni ayuda humanitaria, ni ayuda médica, para atender a las personas que están siendo perjudicadas”, denunció Mamani, según la estatal agencia ABI.

A instancias del gobierno, las divididas fuerzas del oficialismo en el Congreso discuten desde el martes un proyecto de ley para convocar a elecciones judiciales, y tratar de desactivar las manifestaciones.

(Télam)