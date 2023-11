Convocado por Israel, embajador de Bélgica reitera críticas de Bruselas a la ofensiva en Gaza

El embajador de Bélgica en Israel ratificó hoy la postura de su país de que Israel debe evitar muertes de civiles en su ofensiva en la Franja de Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamas, al ser convocado por la Cancillería israelí, que está molesta con esa posición.

El embajador Jean-Luc Bodson "recordó la postura sin ambigüedad defendida por Bélgica desde los ataques terroristas" de Hamas en Israel del mes pasado, según dijo un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores belga en un comunicado.

Dicha postura, según el portavoz, pasa por una condena clara de Hamas, un llamado a la liberación de todos los rehenes tomados por Hamas en Israel en sus ataques del 7 de octubre y evitar más víctimas civiles.

"Israel tiene derecho a defenderse, pero todas las partes deben respetar el derecho internacional Humanitario", remarcó el embajador, agregó el comunicado, informó la agencia de noticias Europa Press.

El Ministerio de Exteriores israelí convocó al embajador belga y a la embajadora española para protestar por declaraciones críticas de la ofensiva en Gaza del primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Tanto De Croo como Sánchez se reafirmaron en sus declaraciones el fin de semana pasado durante una visita a Israel, invitando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a leerlas detenidamente.

"La destrucción en Gaza es inaceptable (…) La violencia debe parar ya. Ha muerto demasiada gente", reclamó De Croo desde el paso fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, donde junto a Sánchez se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas.

Allí, De Croo aseguró que "no hay solución militar" al conflicto, y que la "única solución posible es política", consistente en que Israel ponga fin a la ocupación de Cisjordania y Jerusalén este y permita la creación de un Estado palestino que incluya esos territorios y la Franja de Gaza.

De Croo estuvo en Israel en medio de una tregua entre Israel y Hamas para permitir la liberación de rehenes y de palestinos presos en cárceles israelíes y el ingreso de ayuda humanitaria para la población civil de Gaza, donde viven 2,3 millones de personas.

"El objetivo es un alto el fuego permanente: debemos hacer todo lo posible para aprovechar este momento, liberar a todos los rehenes y garantizar que más de 1.000 camiones con ayuda humanitaria crucen la frontera", añadió De Croo en esa ocasión.

El mandatario belga también deseó que se abran "otros pasos fronterizos" para permitir la entrada de ayuda a Gaza, "también en la frontera con Israel, no solo en la egipcia".

El 6 de noviembre, De Croo había dicho que la ofensiva contra la Franja de Gaza "no es proporcional", criticando el alto balance de víctimas civiles en la respuesta de Israel al ataque sin precedentes lanzado por Hamas el pasado 7 de octubre.

"Lo que pasa estos días en Gaza ya no es proporcional. Si bombardeas un campamento de refugiados con la intención de eliminar terroristas. Creo que esto no es proporcionado, está yendo muy lejos", lamentó durante una conferencia diplomática que tuvo lugar en Bruselas.

El 7 de octubre, Hamas atacó territorio israelí adonde fueron asesinadas más de 1.200 personas, en su gran mayoría civiles, y se llevaron como rehenes a más de 240 personas, entre ellos una veintena de argentinos.

Más de 14.800 palestinos, incluyendo unos 6.000 niños, murieron desde entonces en la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, y 1,7 millones de los 2,3 millones de habitantes del enclave tuvieron que abandonar sus casas por la violencia, según Hamas. (Télam)