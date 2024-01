Corea del Norte disparó unos 200 proyectiles que llevan a evacuar dos islas surcoreanas, según Seúl

Corea del Norte disparó hoy unos 200 proyectiles de artillería cerca de dos islas de Corea del Sur, que debieron ser evacuadas, informó el gobierno de Seúl y advirtió de estas acciones son una "amenaza para la paz" en la región.

"El ejército norcoreano efectuó hoy unas 200 rondas de disparos en las áreas de Jangsan-got, en el noreste de la isla de Bangnyeong, y las áreas al norte (…) de la isla de Yeonpyeong", indicó el Ministerio de Defensa surcoreano.

Los pobladores de esas dos islas surcoreanas recibieron órdenes de evacuación, ante una de las escaladas militares más graves en la península coreana desde que Pyongyang disparó una serie de proyectiles en 2010.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur denunció en un comunicado "un acto de provocación que amenaza la paz en la península coreana".

"Advertimos severamente que Corea del Norte carga con la plena responsabilidad de esta crisis de escalada y le pedimos firmemente que cese inmediatamente estas acciones", agregó la cartera en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

La Marina de Corea del Sur lanzó un ejercicio con munición real en la isla fronteriza de Yeonpyeong tras los disparos de Corea del Norte, informó la agencia de noticias local Yonhap.

China, que es el principal apoyo internacional de Corea del Norte, pidió "moderación" a todas las partes y solicitó que "se abstengan de tomar medidas que agraven la tensión, eviten una escalada mayor de la situación y creen las condiciones para la reanudación de un diálogo serio".

Las relaciones entre las dos Coreas están en un momento de tensión no visto en décadas, después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, inscribiera en la Constitución la vocación del país como potencia nuclear, y probara varios misiles balísticos intercontinentales.

En una reunión política de fin de año, Kim advirtió de un ataque nuclear del Sur y pidió fortalecer el arsenal militar ante un conflicto que afirmó que puede "estallar en cualquier momento".

Horas antes de los disparos de proyectiles, Kim llamó a aumentar la producción de lanzadores de misiles en preparación para un "enfrentamiento militar" con Corea del Sur y Estados Unidos.

La agencia oficial norcoreana KCNA mostró imágenes de Kim con su hija Ju Ae en una fábrica que produce lanzadores móviles (TEL en inglés) utilizados para los misiles balísticos intercontinentales del país.

Kim pidió "un esfuerzo dinámico para incrementar la producción", ya que, según afirmó, el país debe estar preparado "para un enfrentamiento militar con el enemigo", publicó KCNA.

Ayer, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, afirmó que Corea del Norte suministró a Rusia misiles con un alcance de 900 kilómetros y que algunos fueron usados en ataques contra Ucrania.

Kim se reunió en septiembre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el extremo oriente de Rusia.

Estados Unidos y Corea del Sur acusaron entonces a Corea del Norte de entregar armas a Rusia para su uso en la invasión a gran escala a cambio de tecnología satelital.

Ucrania, que hoy volvió a ser blanco de ataques con drones rusos, afirmó que no puede corroborar por el momento que Rusia lanzase contra su territorio en diciembre misiles suministrados por Corea del Norte.

"Hasta ahora, no tenemos información de que se hayan usado este tipo de misiles", indicó el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, a la televisión de su país. (Télam)