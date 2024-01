Corea del Sur y EEUU realizan ejercicios militares conjuntos cerca de Corea del Norte

Corea del Sur y Estados Unidos realizaron hoy ejercicios militares conjuntos con fuego real cerca de la frontera con Corea del Norte, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El medio citó a militares surcoreanos y precisó que los simulacros en la ciudad fronteriza de Pocheon, que no habían sido anunciados oficialmente, comenzaron el 29 de diciembre de 2023 y culminarán mañana.

De los ejercicios participan la División de Infantería Mecanizada de Corea del Sur y el Equipo de Combate de la Brigada Stryker de Estados Unidos, dijo Yonhap.

Las maniobras, que incluyen una serie de simulacros de ataque con fuego real, constituyen las primeras que realizan los ejércitos de ambos países de forma conjunta este año.

El objetivo de maniobras, según esa información, era reforzar la capacidad operativa conjunta para contrarrestar "la amenaza militar de Corea del Norte", a medida que aumenta la tensión en la región.

Yonhap dijo que de los ejercicios participan 110 equipos militares de ambos países, incluidos tanques K1A2, aviones de combate A-19, vehículos blindados Stryker y sistemas de artillería.

Asimismo, los militares han simulado un ataque de precisión guiado con el uso de cazas A10 sobre posibles objetivos, agregó Yonhap.

Las maniobras son duramente criticadas por las autoridades norcoreanas, que afirmaron que Corea del Sur comenzó el año con actos "autodestructivos" y advirtieron que las posibilidades de que se produzca un enfrentamiento este año con "máximas".

No obstante, el Ejército surcoreano afirmó que aumentó la vigilancia en torno a los movimientos de Corea del Norte en un intento por evitar posibles provocaciones.

"El Ejército norcoreano lleva realizando ejercicios desde finales del año pasado a un nivel similar al de años anteriores", aseveró el portavoz del Ejército, Lee Sung Jun.

A fines de diciembre, el líder norcoreano, Kim Jong-un, declaró que su país no dudará en lanzar un ataque nuclear en caso de provocaciones nucleares de sus enemigos.

Kim pidió al Ejército norcoreano que acelere preparativos militares para contrarrestar "medidas de confrontación" sin precedentes por parte de Estados Unidos.

A su vez, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ordenó a los militares que respondan inmediatamente en caso de provocaciones de Corea del Norte y solo después informen sobre ellas para "sofocar el deseo del enemigo de provocaciones en el terreno". (Télam)