Cortan una autopista en Los Ángeles para pedir un alto al fuego entre Israel y Hamás

Decenas de manifestantes pararon hoy durante una hora una de las principales autopistas de Los Ángeles para pedir un alto al fuego en el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Los manifestantes, agarrados de los brazos, se sentaron y bloquearon el tráfico, lo que generó filas de varios kilómetros en la ciudad estadounidense, famosa por sus congestiones de tráfico viales.

El grupo IfNotNow (Si no ahora), que dice estar formado por "judíos estadounidenses que organizan a nuestra comunidad para poner fin al apoyo de Estados Unidos al sistema de apartheid de Israel", cantó por un "alto al fuego ahora" a lo largo de la autopista.

"Como judíos, no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados mientras la gente en Gaza está pasando hambre y es masacrada en nuestro nombre", escribió el grupo en las redes sociales, según replicó la agencia de noticias AFP.

"No podemos permitir que todo continúe como si nada mientras los palestinos son asesinados impunemente. Así que cerramos la autopista", agregó.

Imágenes de la protesta mostraban enfrentamientos aparentemente entre los manifestantes y conductores.

Una hora después de que la protesta comenzara, la policía arrestó a algunos manifestantes, que fueron escoltaron a las patrullas.

La irrupción de las fuerzas de Israel en la franja de Gaza comenzó en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre pasado, que dejó unos 1.200 fallecidos.

El conflicto entró en su tercer mes y, de acuerdo con el Ministerio de Salud, a cargo de Hamas, al menos 18.400 personas, la mayoría mujeres y niños, fueron asesinados en Gaza por la acción militar que destruyó infraestructura civil.

El apoyo internacional a la ofensiva de Israel está menguando, con la Asamblea General de la ONU pidiendo un alto al fuego humanitario y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiendo que el "bombardeo indiscriminado" está matando civiles. (Télam)