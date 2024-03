Corte Penal Internacional negó apelación de Venezuela en investigación de crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó hoy un recurso de apelación de Venezuela contra la reanudación de una investigación por denuncias de "crímenes de lesa humanidad" durante la represión de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro en 2017.

En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

Posteriormente, en noviembre de 2021, el fiscal general Karim Khan inició la investigación formal y firmó entonces un acuerdo con Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar adecuadamente en el país.

En 2022, Venezuela solicitó al tribunal que suspendiera su investigación sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron, al argumentar que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial.

Los magistrados de la CPI autorizaron en junio de 2023 al fiscal Khan a reanudar la investigación al afirmar que, en su opinión, Venezuela no parecía estar investigando las denuncias.

Es por ello que Caracas apeló en noviembre y los representantes del gobierno de Maduro sostuvieron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la fiscalía era imprecisa.

"La Sala de Apelaciones rechaza el recurso y confirma la decisión impugnada", informó el juez Marc Perrin de Brichambaut, magistrado del tribunal, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, según detalló la agencia de noticias AFP.

"La Sala de Apelaciones no encontró razones convincentes para apartarse del fallo ya emitido", indicó el juez.

Desde 2017, más de 200 miembros de la policía y el ejército han sido acusados o condenados por violaciones de los derechos humanos, anunció Caracas en abril del año pasado.

La oposición afirma que esas acciones se tomaron simplemente para evitar una investigación de la CPI.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos. (Télam)