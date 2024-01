Corte Suprema de Chile amplía los delitos por los que en 2007 extraditó a Fujimori a Perú

La Corte Suprema de Chile aprobó hoy un pedido para ampliar los delitos por los que en 2007 se extraditó a Perú al expresidente Alberto Fujimori, incluyendo una causa por la venta de armas a la extinta guerrilla FARC, lo que podría motivar la apertura de un nuevo proceso en la justicia peruana.

"La Corte Suprema del vecino país (Chile) propone que se conceda la ampliación de extradición por su responsabilidad como autor de los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros", indicó hoy la Procuraduría General de Estado peruano en un comunicado.

Fujimori fue extraditado de Chile en 2007, pero en el documento donde se especifican los presuntos delitos por los que se solicita la entrega de la persona, no figuraba el caso de las ventas de armas a las FARC.

En ese cuaderno figuraban delitos contra los derechos humanos, como asesinatos y secuestros, por los que Fujimori fue condenado en 2009, consignó la agencia de noticias Sputnik.

Según los tratados de extradición entre Chile y Perú, un extraditado no puede ser procesado en el país que lo recibe por otros motivos que no sean los especificados en el cuaderno de extradición.

Ante esta situación, en 2021 el Estado peruano solicitó al Estado chileno ampliar la extradición de Fujimori para que sea procesado por la venta ilegal de armas a la hoy extinta guerrilla colombiana.

En 1999, el entonces presidente Fujimori vendió fusiles a las FARC para obtener beneficios económicos.

Diez años después fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y, posteriormente, también fue sentenciado por diversos delitos de corrupción.

Actualmente, el exjefe de Estado, de 85 años, se encuentra en libertad luego de restituirse un indulto presidencial otorgado en 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kucyznski, por razones humanitarias a causa de su delicado estado de salud. (Télam)