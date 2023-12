Corte Suprema de EEUU examinará restricciones a la píldora abortiva más usada en el país

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció hoy que examinará las restricciones impuestas por un tribunal inferior a una píldora abortiva utilizada en más de la mitad de los abortos en el país.

El fallo del tribunal inferior se encontraba en suspenso, a la espera de que la máxima instancia judicial del país, integrada por seis jueces conservadores y tres progresistas, decidiera si se haría cargo del caso.

La Corte Suprema celebrará el próximo año una vista oral sobre el tema, y se espera un veredicto a fines de junio de 2024, en medio de la campaña de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El origen del caso se remonta a un juez conservador de una corte de distrito de Texas que decidió prohibir la mifepristona, una de las drogas que se utiliza para realizar abortos.

En apelación, un tribunal federal de mayoría conservadora levantó la prohibición y optó por imponer restricciones al uso de la mifepristona, limitándolo a las siete primeras semanas de embarazo, en lugar de 10, e impidiendo que se distribuyera por correo.

También exigía que la píldora abortiva fuera recetada por un médico.

El caso pasó entonces a la Corte Suprema, que decidió de forma preventiva congelar las sentencias de los tribunales inferiores,

Por el momento, el fármaco sigue comercializándose, informó la agencia de noticias AFP.

Es el caso más importante sobre aborto que llega a la Corte Suprema desde que en junio del año pasado ese tribunal anulara el fallo Roe vs. Wade, que desde 1973 les otorgaba a las mujeres el derecho constitucional a la interrupción del embarazo.

Esa sentencia llevó a prohibir el aborto en todas las fases del embarazo en 14 estados, con algunas excepciones, y una vez que se puede detectar actividad cardiaca, que es alrededor de las seis semanas, en otros dos.

Los grupos antiabortistas quieren que se prohíba completamente la píldora por considerar que no es segura.

El Gobierno estima, por el contrario, que debe ser la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), que aprobó el fármaco hace más de 20 años, la que decida si se puede usar o no la mifepristona.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó hoy que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris siguen "firmemente comprometidos a defender el acceso de las mujeres a la salud reproductiva".

"Los Estados han impuesto prohibiciones extremas y peligrosas del aborto que ponen en peligro la salud de las mujeres y que amenazan con criminalizar a los médicos por prestar la atención sanitaria que sus pacientes necesitan y para la que están capacitados", dijo Jean-Pierre en un comunicado. (Télam)