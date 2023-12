Corte Suprema de EEUU tratará apelación vinculada al asalto al Capitolio que afectaría a Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció hoy que debatirá una apelación presentada por un acusado por el asalto al Capitolio que podría anular cientos de procesamientos, entre ellos, el del expresidente Donald Trump.

La apelación fue presentada por los abogados de uno de los acusados de participar del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio por cientos de seguidores del magnate que intentaron evitar la certificación del presidente Joe Biden, quien había ganado las elecciones de 2020.

Si bien el expresidente no estuvo presente en los disturbios, fue acusado de incitación a la insurrección, un delito penado por la Constitución estadounidense.

Esta decisión podría afectar el inicio del juicio contra Trump presentado en Washington por el fiscal especial Jack Smith, programado para el próximo 4 de enero, informó la cadena de noticias NBC.

Medios estadounidenses informaron que los abogados del expresidente republicano no dieron aún declaraciones al respecto.

Los tres acusados que presentaron la apelación son Joseph Fischer, un expolicía de Pensilvania; Edward Jacob Lang; de Nueva York, y Garret Miller, de Dallas.

Miller se declaró culpable de otros cargos y fue sentenciado a 38 meses de prisión, y aún podría enfrentar un proceso por el cargo de obstrucción.

El Departamento de Justicia dijo en documentos judiciales que incluso si la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, retomase las apelaciones del 6 de enero, sería demasiado pronto para intervenir porque ninguno de los acusados ha ido aún a juicio por el cargo de obstrucción.

El magnate de 77 años es el favorito dentro del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del año próximo, y cualquier retraso en este juicio lo beneficiaría.

Si Trump ganara las elecciones en noviembre, estaría en condiciones de que se retiraran los cargos, pero si el caso siguiera su curso en marzo y Trump fuera condenado, podría ser sentenciado antes de las elecciones.

El asalto al Capitolio concluyó con al menos cinco muertos a causa de los enfrentamientos entre los activistas de Trump y la Policía.

Unos 700 manifestantes fueron acusados por el asalto. De ellos, solo 165 se declararon culpables y 71 fueron condenados con penas de hasta cinco años de prisión.

El expresidente de 77 años acumula cuatro acusaciones criminales y tres demandas civiles.

En otra causa que se instruye en Miami, el sureño estado de Florida, un tribunal federal lo acusó en junio de "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal" por haberse llevado documentos oficiales de la Casa Blanca al dejar la Presidencia.

En marzo, un gran jurado del estado de Nueva York acusó a Trump de fraude fiscal en relación con el pago de dinero a una actriz porno para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial, de modo de no perjudicar su candidatura presidencial en 2016.

Las fechas de los juicios en Nueva York y en Florida fueron fijadas para marzo y mayo de 2024, respectivamente.

En el de Georgia, el expresidente fue acusado junto a otros 18 allegados de intentar modificar el resultado de las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por Biden. (Télam)