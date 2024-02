Corte Suprema de México ordenó al Gobierno dar datos sobre contratación del programa espía Pegasus

La Suprema Corte de Justicia de México consideró fundado el pedido del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) para que el Gobierno publique información sobre la contratación del programa espía Pegasus, dijo hoy el titular de la institución autónoma encargada de proteger datos personales, Adrián Alcalá.

El pleno del máximo tribunal instruyó a la cartera de Hacienda a "entregar en versión pública la información concerniente a los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa Pegasus", informó hoy la agencia de noticias Sputnik.

En marzo del año pasado, una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló que el Ejército utilizó el programa israelí Pegasus para intervenir el teléfono celular de un abogado del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas (noreste).

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, subrayó en aquella ocasión que todo el proceso de seguimiento y vigilancia fue sustentado en la ley.

También habría sido objeto de espionaje con el mismo programa el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, según una investigación publicada en mayo por el diario estadounidense The New York Times, que señala al Ejército mexicano como responsable.

La infiltración en el teléfono de Encinas ocurrió en 2022, mientras lideraba una comisión de la verdad encargada de investigar el secuestro y desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso de impacto mundial aún irresuelto.

Encinas adjudicó responsabilidad al Ejército en estas desapariciones, lo que pudo haber provocado el interés en espiar sus comunicaciones.

Asimismo, fue intervenido el teléfono del defensor y representante de las familias de víctimas de abusos en las pesquisas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2020, en la ciudad Nuevo Laredo, Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos.

Documentos castrenses internos muestran que el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, fue informado de esta escucha.

The New York Times destaca que el Ejército mexicano es la única entidad en el país con acceso a este programa de espionaje y asegura que ha espiado más teléfonos que cualquier otro cliente en el mundo.

La entidad autónoma estatal Inai solicitó acceso a todo el proceso de contratación, que fue negado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la cartera de Hacienda.

El Gobierno había dicho que la reserva de la información de esa contratación se asociaba a la "seguridad nacional".

Pero el máximo tribunal dictaminó hoy que la reserva gubernamental de la información no fue acreditada.

"La clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto que la emite o sus atribuciones", aun cuando cuente con facultades relacionadas con la seguridad nacional, indicó la Corte.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que el fallo del máximo tribunal trata de perjudicar al Gobierno.

"Los que están buscando meterse en esto, para perjudicarnos, son los de la Suprema Corte, ya están sacando una resolución ayer (por el martes) en ese sentido, sobre Pegasus", dijo el mandatario a periodistas.

Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, es una herramienta de software que se vende solo a organismos gubernamentales y que permite espiar un teléfono a través de una simple fotografía, correo electrónico o mensaje de WhatsApp, brindando acceso completo al historial digital de un individuo, incluidas todas sus conversaciones.

En tanto, la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 denunció que el Gobierno destinó recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales con la finalidad de desmentir el uso de la aplicación maliciosa para espionaje. (Télam)