Crece la presión sobre Netanyahu por los rehenes y el Estado palestino y arrecian combates en Gaza

Familiares de rehenes de Hamas irrumpieron hoy en el Parlamento israelí para exigir un acuerdo con el movimiento islamista que permita la liberación de los secuestrados, mientras que los cancilleres de la Unión Europea (UE) se sumaron a llamados internacionales para que Israel acepte la creación de un Estado palestino tras el fin del conflicto en la Franja de Gaza.

Mientras los combates siguen arreciando en Gaza, los acontecimientos reflejaron la creciente presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha insistido ante la ciudadanía en que la ofensiva militar contra Hamas es la única manera de recuperar a los rehenes y ha dicho que nunca permitirá un Estado palestino.

La disputa sobre el futuro de Gaza enfrenta a Israel con su principal aliado, Estados Unidos, que apoya un Estado palestino, y con gran parte de la comunidad internacional. También plantea problemas para cualquier plan de gobernanza o reconstrucción de posguerra del territorio costero, gran parte del cual ha quedado inhabitable por los bombardeos israelíes.

En la postura más firme hasta ahora de Arabia Saudita sobre este punto, el máximo diplomático del reino dijo que no normalizará las relaciones con Israel ni contribuirá a la reconstrucción de Gaza sin un camino creíble hacia un Estado palestino.

Netanyahu reafirmó anoche que Israel no detendrá su ofensiva en Gaza hasta lograr sus objetivos de desmantelar a Hamas y liberar a los rehenes que milicianos del grupo palestino secuestraron durante el ataque en el sur israelí del 7 de octubre pasado, que dejó unos 1.200 muertos y desató la campaña militar israelí.

Luego de tres meses y medio de bombardeos, muchos israelíes están divididos sobre si es posible alcanzar ambas metas, según mostraron sondeos.

Unos 150 rehenes fueron liberados en noviembre pasado durante una tregua de una semana, a cambio de palestinos presos en Israel. Unos 130 siguen cautivos, pero Hamas dice que liberará a más rehenes solo cuando Israel ponga fin a su ofensiva y libere a miles de palestinos, algo a lo que Netanyahu se opone.

El descontento ha ido creciendo entre las familias de los rehenes, muchas de las cuales, junto a otros manifestantes, instalaron un campamento frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén y prometieron permanecer allí hasta que se llegue a un acuerdo para traer a casa al resto de los cautivos.

Hoy, decenas de familiares de los rehenes irrumpieron en una reunión de la Comisión de Finanzas del Parlamento, sosteniendo carteles y gritando: "¡No se queden sentados aquí mientras ellos mueren allá!".

"No podemos continuar con ninguna otra agenda, ¡sólo necesitamos discutir una cosa y ya mismo!", gritaban

Algunos tuvieron que ser inmovilizados físicamente mientras gritaban a los legisladores. La reunión fue suspendida brevemente pero luego se volvió a convocar.

Horas más tarde, en el recinto principal del Parlamento, el Gobierno de Netanyahu superó una votación que pedía su destitución, propuesta por la oposición bajo la forma de una moción de censura, por lo que considera un "fracaso" a la hora de garantizar la liberación de los rehenes.

La moción logró el respaldo de solo 18 diputados de los 120 de la cámara, y los partidos de la coalición gobernante -un conjunto de agrupaciones nacionalistas y religiosas de extrema derecha- boicotearon la votación.

La ofensiva de Israel en Gaza ya dejó más de 25.295 palestinos muertos y más de 62.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que dice que la mayoría de los fallecidos eran mujeres y niños.

Hamas, residentes y fuentes médicas informaron hoy de intensos combates en la ciudad de Khan Younis, la más grande del sur de Gaza, y dijeron que decenas de muertos y heridos fueron trasladados al ya abrumado Hospital Nasser de la ciudad.

El Ministerio de Salud dijo que más de 120 personas murieron en las últimas 24 horas.

En el patio del Hospital Nasser, donde Israel asegura que se esconden jefes de Hamas, gazatíes familiares de víctimas de los ataques sepultaron cuerpos en una fosa común, informó la agencia de noticias AFP.

"Nos lanzaron bombas de gas, lo que asfixió a muchas personas", dijo la palestina Saadia Abu Taima, que perdió a su nieta en uno de los bombardeos.

El Ejército israelí dice que ha matado a unos 9.000 combatientes y culpa del alto número de muertes de civiles a Hamas, por posicionar combatientes en zonas residenciales.

Cerca del 85% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza ha huido de sus hogares, buscando refugio en el sur del asediado enclave. La ONU dice que una de cada cuatro personas en Gaza muere de hambre mientras los combates y las restricciones israelíes obstaculizan la entrega de ayuda humanitaria.

La guerra también ha avivado las tensiones en toda la región, y milicias apoyadas por Irán han atacado objetivos israelíes y estadounidenses desde o en Líbano, Siria, Irak y Yemen.

Natanyahu, cuya popularidad ha caído en los sondeos desde el 7 de octubre, enfrenta presiones de Estados Unidos para pasar a operaciones militares más precisas y hacer más para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.

Estados Unidos también quiere que la Franja de Gaza, tras el conflicto entre Israel y Hamas, sea gobernada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), la administración autónoma palestina, y se que se inicien negociaciones sobre una solución de dos Estados, es decir sobre la creación de un Estado palestino.

Los palestinos exigen un Estado propio desde hace décadas, pero los territorios de Cisjordania que reclaman, junto a Jerusalén este -que debería ser capital de ese Estado-, están ocupados por Israel, que se niega a remover sus colonias. LA ANP gobierna solo zonas de Cisjordania, porque fue expulsada de Gaza en 2007 cuando Hamas tomó el poder allí.

Pero la coalición de Netanyahu quiere intensificar la ofensiva, alentar la emigración “voluntaria” de cientos de miles de palestinos de Gaza y restablecer asentamientos judíos allí que habían sido retirados en 2005. Netanyahu rechaza la vuelta de la ANP a Gaza y ya descartó cualquier Estado palestino, diciendo que pondría en peligro a Israel.

En una reunión sobre el conflicto celebrada hoy en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la UE sumaron sus voces a los llamados a favor de un Estado palestino, diciendo que era la única manera de lograr la paz.

El canciller francés, Stéphane Séjourne, dijo que el rechazo de Netanyahu al Estado palestino era “preocupante”.

"Será necesario un Estado palestino con garantías de seguridad para todos”, dijo.

Los 27 ministros del bloque se reunieron primero con el canciller israelí, Israel Katz, y hablaron después con Riyad Al Maliki, el principal diplomático de la ANP.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, insistió en una solución basada en dos Estados.

"Paz y estabilidad no se pueden construir solamente por medios militares. (…) ¿Qué otra solución están considerando? ¿Hacer que todos los palestinos se vayan? ¿Matarlos?", preguntó.

Anoche, el canciller saudita, príncipe Faisal bin Farhan, puso las condiciones más contundentes hasta ahora para normalizar las relaciones con Israel, algo que Estados Unidos había estado tratando de negociar antes que estallara el conflicto en Gaza.

En una entrevista con CNN, el presentador preguntó: “¿Está usted diciendo inequívocamente que si no hay un camino creíble e irreversible hacia un Estado palestino, no habrá normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel?”

“Esa es la única manera de que obtengamos un beneficio. Así que sí", respondió.

(Télam)