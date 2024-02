Criticado por difundir número de teléfono de una periodista, AMLO retruca: "lo volvería a hacer"

(Agrega nueva declaración de López Obrador)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realimentó hoy la polémica surgida luego de que difundió el número de teléfono de una periodista del diario estadounidense The New York Times en rechazo a investigaciones hechas por ese medio que pretendían vincularlo con el narcotráfico, al afirmar que "lo volvería a hacer" y le recomendó a la cronista "que cambie de línea".

Natalle Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico NYT en México, había solicitado una postura al Gobierno sobre una presunta investigación de Estados Unidos que vincula a los hijos del presidente y cercanos colaboradores que habrían recibido dinero del narcotráfico, y como medio de contacto incluyó su teléfono personal, que ayer expuso públicamente el mandatario.

Ante una pregunta de una periodista de la cadena de TV Univisión, también estadounidense, en su conferencia de prensa diaria, el mandatario conocido en México por sus unciales (AMLO), rechazó que se haya equivocado al dar a conocer el número de teléfono de Kitroeff.

"Lo volvería hacer, porque por encima de la Ley de Datos Personales, está la libertad", reseñaron el diario El Universal y el portal Interés Público.

La entidad mexicana encargada de la protección de datos personales abrió una investigación por la actitud del gobernante de izquierda, que mantiene un enfrentamiento con un sector de la prensa al que acusa de servir a intereses particulares, y que rechazó la publicación como calumniosa y exigió a Estados Unidos "informar" si es verdad que investigó tal asunto.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo en un comunicado que busca establecer si la filtración del número constituye "violaciones a principios y deberes establecidos" en la ley de datos.

Este hecho es una "táctica preocupante e inaceptable de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento", señaló por su parte el periódico en la red social X.

La revelación del dato pone al equipo del diario "en riesgo en uno de los países más peligrosos para la prensa", comentó a su vez Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en la misma red.

México registra unos 149 asesinatos de periodistas desde 2000, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La controversia sobre el número telefónico se produce menos de un mes después de que el INAI exigiera al Gobierno mexicano un informe tras la filtración de datos de 263 periodistas acreditados para cubrir la conferencia de López Obrador.

El mandatario mexicano sostuvo que los señalamientos sobre nexos con el narcotráfico son "calumnias" para interferir en las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos, de junio y noviembre próximos.

"Espero que el Gobierno de Estados Unidos manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto, pero cualquier Gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar", añadió.

Según The New York Times, una investigación de funcionarios estadounidenses "descubrió información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores cercanos" a López Obrador antes de ser presidente y ya en el poder.

También, citando a un informante anónimo, indicó que una persona cercana al presidente se habría reunido con Ismael Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, antes de su victoria electoral de 2018.

Sin embargo, el diario subrayó que "Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagación al final la archivaron".

De acuerdo con la nota, esa pesquisa se cerró también en gran medida luego de que el Departamento de Justicia desestimara acusaciones contra el exsecretario mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, por vínculos con el narcotráfico.

Tras permanecer detenido fugazmente en EEUU, Cienfuegos fue liberado por un acuerdo entre los dos gobiernos a inicios de 2021.

La publicación de The New York Times se suma a la que realizó a fines de enero el periodista estadounidense Tim Golden, dos veces ganador del premio Pulitzer, quien afirmó en el medio ProPublica que el cártel de Sinaloa entregó dos millones de dólares a la primera de las tres campañas presidenciales de López Obrador, en 2006.

Según ese trabajo, que cita a agentes antidrogas de Estados Unidos, los delincuentes buscaban que un eventual Gobierno de López Obrador facilitara sus operaciones.

Una denuncia similar fue publicada simultáneamente por la periodista mexicana Anabel Hernández en la cadena alemana Deutsche Welle (DW).

Ambos reportes se basan en entrevistas a agentes estadounidenses con testigos protegidos.

Tras la publicación de esos reportajes, López Obrador acusó a EEUU de auspiciar "prácticas inmorales".

Asimismo, vinculó las acusaciones con los comicios del próximo 2 de junio, para los cuales su candidata Claudia Sheinbaum es favorita.

Por su parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena manifestó que EEUU consideraba cerrado el tema de esa investigación por falta de pruebas. (Télam)