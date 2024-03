Cuatro militares muertos y nueve heridos en ataque con explosivos en México

Al menos cuatro militares murieron y nueve resultaron heridos en un ataque con explosivos contra una patrulla del ejército mexicano en el estado de Michoacán, al oeste del país, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La emboscada se produjo ayer en una zona rural del municipio de Aguililla, cuando los soldados intentaban localizar un campamento de un grupo criminal, dijo el mandatario el mismo día en que el país inaugura la campaña para las elecciones presidenciales del 2 de junio.

"En la maleza había una trampa, un explosivo" que al ser accionado causó la muerte a un militar, mientras que otros tres resultaron heridos "pero no pudieron salvarlos", detalló López Obrador en su habitual rueda de prensa.

Otros nueve soldados resultaron heridos.

"Es lo que tiene que enfrentar el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional", sostuvo el presidente, respondiendo a críticas de la oposición que le exige mano dura contra los carteles del narcotráfico.

López Obrador ejecuta una política que, según afirma, privilegia atender las causas de la violencia, como la pobreza, antes que la letalidad, bajo el lema "abrazos, no balazos".

La confirmación del ataque llega el mismo día en que México da inicio a la contienda presidencial con dos mujeres a la cabeza de las preferencias: la oficialista de izquierda Claudia Sheinbaum y la opositora de centroderecha Xóchitl Gálvez, que convirtió el tema de la seguridad en uno de los ejes de su campaña.

Fuentes militares consultadas por un colaborador de la agencia de noticias AFP en Michoacán aseguraron que en la emboscada fueron usadas minas antipersona y drones con explosivos.

La zona donde ocurrió el atentado es escenario de una disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y otra organización conocida como "El Abuelo", que enfrenta a su enemigo en alianza con la banda de "Los Caballeros Templarios", señalaron autoridades castrenses.

En otro hecho no relacionado, la fiscalía de Jalisco comunicó ayer que los cadáveres de siete personas fueron hallados en el municipio de Lagos de Moreno, en el oeste, la misma localidad donde la desaparición y posible asesinato de cinco jóvenes en agosto pasado conmovió al país.

Autoridades reportaron inicialmente el hallazgo de cuatro hombres y una mujer en un camino cercano al municipio que mostraban "huellas de violencia y heridas de arma de fuego".

Tras ampliar la búsqueda en la zona se encontraron los cuerpos de otros dos varones, según el reporte actualizado de la fiscalía, cuyas pesquisas aún no identifican a los posibles agresores ni las circunstancias del crimen.

Lagos de Moreno sufre una alta incidencia de homicidios y desapariciones, atribuidas principalmente a la presencia en la zona del Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos y poderosos de México.

La desaparición del grupo de cinco amigos, el 11 de agosto pasado, indignó a un país habituado a la violencia criminal, pues imágenes de su cautiverio y tortura fueron difundidas en redes sociales.

Hasta la fecha no se pudo localizar sus restos que, según las investigaciones, habrían sido incinerados.

Jalisco, uno de los estados más prósperos de México, es escenario de una intensa actividad criminal con numerosos asesinatos y el mayor número de personas desaparecidas del país.

Las autoridades atribuyen a los carteles del narcotráfico la mayoría de los 449.000 asesinatos y más de 100.000 desaparecidos que el país acumula desde que en 2006 los militares fueron involucrados en la lucha antidrogas. (Télam)