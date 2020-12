Danny, el papá trans que dio a luz en su casa y lo compartió en redes

Danny Wakefield es un hombre trans de 38 años que luego de quedar embarazado decidió compartir su felicidad en las redes.

Desde su casa en Duvall, Washington, Estados Unidos, compartió el mes a mes de su embarazo. Dado que se autopercibe como hombre trans y su cuerpo tiene capacidad de gestar pudo llevar adelante el embarazo de Wilder Lea.

El 28 de noviembre dio a luz en una pileta en su casa y decidió que ese momento quedara grabado para la posteridad pero también, como lo hizo con el embarazo, quiso compartirlo con la comunidad.

Sobre su experiencia contó que hubo "tres momentos durante los cuales el parto fue realmente intenso. El más intenso fue cuando Wilder no respiró luego de haber nacido".

En otra publicación expresó: "Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. De hecho, solo recuerdo haber dicho una y otra vez "No puedo hacer esto". Pero los instintos naturales de mi cuerpo vencieron la duda sembrada en mi cerebro y lo hice porque este cuerpo es capaz de mucho más de lo que la sociedad me ha condicionado a creer. Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante".

"Todos los cuerpos de parto son poderosos, sin importar cómo traiga a su bebé a este mundo. El dolor es temporal. El impacto que este nacimiento ha tenido en mi alma es para siempre" y apuntó a "la normalización de los partos en el hogar para todos los cuerpos al nacer".

Danny no olvidó agradecer a sus parteras y a todos los profesionales involucrados en esa tarea.

Cerrando, dedicó unas palabras a Wilder Lea: "Te veo, realmente te veo ahora. Y te amo".