De visita en Israel, Pedro Sánchez recuerda a Netanyahu que las armas no son la única respuesta

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le dijo hoy primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que España empatiza con Israel por haber sufrido "décadas de terrorismo", pero le trasladó que las armas no son la única respuesta.

Sánchez viajó hoy, junto con el primer ministro belga Alexander de Croo, a Israel y Palestina para abordar el actual conflicto en la Franja de Gaza tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra territorio israelí del pasado 7 de octubre, así como la situación humanitaria en el enclave.

En una reunión que mantuvo con Netanyahu, el jefe del Ejecutivo español indicó -sin mencionar específicamente a ETA- que su país "ha sufrido terriblemente durante décadas a causa del terrorismo", por lo que comprende y "comparte el dolor" y "la tristeza" de Israel.

Sin embargo, insistió en que, si bien Israel "tiene derecho" a defenderse de los ataques de Hamas, tiene que atenerse al derecho internacional humanitario.

"Porque también lo sufrimos en España, estoy convencido de que el terrorismo no puede ser erradicado exclusivamente" a través del uso de las armas, señaló, abogando por un acuerdo político, informó la agencia de noticias Europa Press.

En esta línea, Sánchez volvió a apoyar la implementación de la solución de dos Estados, una posición que ya había adelantado en su discurso de investidura el pasado viernes, cuando aseguró que trabajaría en España y en Europa por el reconocimiento del Estado palestino.

Según su criterio, se trata de una perspectiva "seria y creíble" para lograr la paz en estos territorios y que debe hacerse según la resolución de Naciones Unidas, que incluye la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este en Palestina.

"Sin un acuerdo político, habrá de nuevo un ciclo de violencia que nunca termina", alertó el presidente, recalcando que, precisamente, "trabajar por la paz" va en favor del "interés" de Israel.

Durante su intervención, también expresó su esperanza de que los 240 rehenes secuestrados por Hamas, entre los que se hallan una veintena de argentinos, sean liberados.

A su vez, expresó su deseo de que la "catástrofe humanitaria" en la Franja sea atajada y que los civiles sean protegidos "a toda costa".

También pidió que la ayuda humanitaria entre "inmediatamente" a Gaza, y de forma regular, y defendió el establecimiento de un alto el fuego.

Al respecto, Netanyahu aseguró que Israel está "completamente comprometido" con el derecho internacional humanitario, aunque remarcó que para sus contrincantes todos, incluidos civiles, "son objetivos".

A su vez, denunció que los combatientes de Hamas usan a civiles como escudo humano, por ejemplo en corredores humanitarios, que, dice, Israel ayudó a establecer y mantiene.

"Cuando intentaron salir, Hamas los dejó en el punto de mira, porque a Hamas no le importa que sus civiles sean asesinados", afirmó.

Además, dijo que hay alrededor de 150 o 200 convoyes humanitarios que van a llevar ayuda a la zona, antes de lamentar la falta de colaboración de la ONU y las ONG internacionales.

Netanyahu acusó además a Hamas de ser "un enemigo especialmente cruel e inhumano" que "lucha para eliminar al Estado judío" primero y a Occidente en su conjunto después.

También señaló al movimiento palestino de formar parte de un "corpus terrorista" junto a "Irán, Hezbollah y los hutíes" de Yemen, a quienes acusó de ser "los nuevos nazis".

"Si salen victoriosos de aquí, van a ir a Europa y después a otro lugar y si piensan que estoy exagerando, no lo estoy", advirtió.

"Odian nuestra civilización libre y quieren destruirla, tienen una ideología que es una locura", siguió Netanyahu.

Sánchez y De Croo también visitaron el kibutz Beeri, ubicado a menos de tres kilómetros de la Franja de Gaza y uno de los atacados el 7 de octubre por Hamas. Allí, se contabilizaron 75 muertos, mientras que otras 27 personas siguen desaparecidas y se cree que forman parte de las secuestradas.

El jefe de Gobierno español lamentó el "dolor injustificado y la destrucción" provocados por Hamas y afirmó que sus responsables deberán de rendir cuentas.

"Tenemos que rechazarlo, condenarlo y que unirnos todos para que esta situación no vuelva a producirse" y que "aquellos que hayan perpetrado este atentado terrorista comparezcan ante la justicia y rindan cuentas por todo lo que han hecho", dijo Sánchez.

Sánchez resaltó que Beeri era una explotación agrícola en la que vivía gente trabajadora y que "incluso ansía la paz", pero "ahora lo único que podemos ver son las consecuencias de todo este dolor absolutamente injustificado y que solamente tiene un fin, que es la destrucción". (Télam)