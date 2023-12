Delegación iraní abandona la COP28 en Dubai por presencia de Israel

Representantes iraníes abandonaron hoy las negociaciones de la Conferencia de las Partes (COP28) sobre cambio climático, que se realiza en la ciudad emiratí de Dubai, en protesta por la presencia de una delegación israelí.

Irán considera la presencia de Israel en la COP28 "contraria a los objetivos y directrices de la conferencia y, en señal de protesta, abandonó la sede de la conferencia", declaró Akbar Mehrabian, que encabeza la delegación de Teherán, citado por la agencia oficial de noticias iraní Irna y replicado por AFP.

El funcionario agregó que había acudido al foro tras recibir información que apuntaba a que la delegación de Israel no estaría presente, motivo por el que decidió abandonar el lugar ante la llegada del equipo israelí, que no se pronunció por ahora sobre lo sucedido.

"Los líderes de cerca de 150 países fueron invitados a la COP28 y nuestras estimaciones apuntan a que un número significativo de ellos, incluidos los funcionarios del régimen sionista, no iban a acudir", dijo Mehrabian tras abandonar la conferencia.

El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, le trasladó ayer a su homólogo emiratí, Abdullah bin Zayed al Nahyan, la necesidad de "considerar seriamente" la presencia de "las autoridades de ocupación israelí" en la COP28, "a raíz de los recientes crímenes de guerra y el genocidio perpetrados por el régimen sionista (en Gaza)", según un comunicado publicado por el ministerio en su página web.

Entre los aproximadamente 180 jefes de Estado y de Gobierno que, según los organizadores, participarán en esta edición de la COP, se encuentra el presidente israelí, Isaac Herzog, que aprovechó la oportunidad para presidir una serie de reuniones diplomáticas.

La guerra entre Israel y Hamas, desencadenada por un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí el 7 de octubre, hace temer una extensión regional del conflicto.

Irán, que no reconoce a Israel, apoya a Hamas, y acusa a Israel y Estados Unidos de la reanudación de los combates hoy en la Franja de Gaza. (Télam)