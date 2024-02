Delegación israelí viajó a París para negociar una tregua con Hamas mientras siguen ataques a Gaza

(Agrega reacción de Hamas a plan de Netanyahu y declaraciones de Blinken)

Una delegación israelí encabezada por el jefe del Mossad, David Barnea, llegó hoy a París con la expectativa de "desbloquear" las negociaciones para una nueva tregua en la Franja de Gaza en la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas, que ya lleva más de cuatro meses, mientras continuaban los bombardeos al enclave palestino, focalizados principalmente en el sur.

Además del director de la agencia exterior israelí de inteligencia, la delegación que viajó a Francia incluye a Ronen Bar, jefe del Shin Bet, el servicio de seguridad interior, confirmaron medios israelíes.

Un miembro de Hamas dijo que el grupo dio por cerradas las negociaciones de El Cairo, en las que participó su máximo líder, Ismail Haniyeh, entre otros, y que ahora esperará a ver qué propuestas traerán sus mediadores de las conversaciones del fin de semana, indicó el medio Times of Israel.

Desde hace semanas, Estados Unidos, Egipto y Qatar tratan de convencer a Israel y Hamas de acordar un alto el fuego en Gaza que permita liberar a todos los rehenes en manos del grupo islamista a cambio de palestinos presos en cárceles israelíes.

Barnea se reunió a fines de enero en París con sus homólogos de Estados Unidos y de Egipto, y con el primer ministro de Qatar para intentar un nuevo acuerdo para una tregua.

Hamas pide desde hace semanas un cese el fuego total y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, demandas que el primer ministro Benjamin Netanyahu desestimó, aunque afirmó estar abierto a un cese temporal de su operación militar, que tiene como objetivo "aniquilar" al movimiento islamista.

Mientras tanto, el Ejército israelí bombardeó anoche las ciudades de Khan Yunis y Rafah, en el extremo sur del estrecho territorio palestino, gobernado por Hamas desde 2007.

A su vez, Netanyahu presentó ayer a autoridades de su Gobierno un plan para el futuro de Gaza que propone que ese territorio sea gobernado por "funcionarios locales" sin vínculos "con países o entidades que apoyan el terrorismo", iniciativa que fue rechazada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y por Hamas.

También postula que el Ejército israelí pueda operar en Gaza para "evitar cualquier resurgimiento de la actividad terrorista" y crea una "zona tapón" para garantizar "la seguridad" del Estado hebreo, según recogieron las agencias de noticias AFP y Europa Press.

En el sur de la Franja de Gaza, fronterizo con Egipto, Israel "mantendrá un cerco" en "cooperación con Egipto y Estados Unidos", para evitar el rearme de las organizaciones palestinas, prosigue el documento.

También prevé "la desmilitarización total de Gaza" exceptuando el material requerido para mantener el orden, así como la "desradicalización de todas las instituciones religiosas, educativas y sociales" de la Franja.

El documento no hace mención alguna a la ANP de Mahmud Abbas, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, aunque tampoco excluye explícitamente que esa entidad rival de los islamistas de Hamas participe en la gestión de Gaza.

Y tampoco hace referencia alguna a la creación de un Estado palestino independiente, una opción que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.

"Si el mundo quiere seguridad y estabilidad en la región, debe poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos y reconocer el Estado palestino independiente con Jerusalén como capital", sentenció Abu Rudeineh, portavoz de Abbas.

Por su parte, Osama Hamdan, un alto cargo de Hamas en Beirut, dijo que "Netanyahu presenta ideas que sabe perfectamente que nunca tendrán éxito".

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró hoy que no conocía los detalles del plan de Netanyahu, pero reafirmó que su país se opone a una "reocupación" israelí de la Franja de Gaza cuando termine el enfrentamiento con Hamas.

En una conferencia junto a la canciller Diana Mondino en Buenos Aires, en medio de la visita de dos días al país, donde se reunió también con el presidente Javier Milei, Blinken aclaró, de todas formas, que cualquier plan para Gaza debe incluir una serie de "principios básicos", que son que "Gaza no puede ser una plataforma para el terrorismo, no debe haber ninguna reocupación israelí de Gaza y el tamaño de Gaza no puede ser reducido".

La guerra estalló tras el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre pasado, que dejó unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y unos 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre que ya provocó 29.514 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según Hamas.

En noviembre, una tregua de una semana permitió liberar a más de 100 rehenes a cambio de la excarcelación de 240 palestinos presos en Israel.

Desde entonces, los mediadores internacionales tratan de acordar un nuevo cese del fuego para liberar a los demás rehenes y autorizar la entrada de ayuda humanitaria. Aún quedan 130 rehenes en Gaza y 30 de ellos habrían muerto, según Israel.

Dentro del plan de Netanyahu, que asegura que los objetivos de la campaña militar es "aniquilar" a Hamas, también está desmantelar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa).

Israel acusó a 12 de sus empleados de estar involucrados en el ataque del 7 de octubre. La ONU desvinculó inmediatamente a los trabajadores acusados e inició una investigación interna.

El director de la agencia, Philippe Lazzarini, advirtió en las últimas horas que la Unrwa está en "un punto de quiebre" después de que 16 países suspendieran su financiación.

La agencia es esencial para la asistencia humanitaria de millones de palestinos, muchos de los cuales sobreviven actualmente en Gaza sin agua, comida, medicamentos o combustible, debido al asedio israelí. (Télam)