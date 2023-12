Desafiante, el líder de Hamas en Gaza afirma que la Franja "nunca" se someterá a Israel

El líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, subrayó hoy que el movimiento islamista y el enclave que gobierna no se someterán “nunca a las condiciones de la ocupación” y ubicó en más de 1.000 el número de militares israelíes muertos desde que se inició la réplica a la incursión de la milicia a suelo israelí del 7 de octubre.

En su primer discurso público desde el ataque de octubre, Sinwar afirmó que los enfrentamientos con Israel en la Franja de Gaza constituyen "una batalla feroz, violenta y sin precedentes", pero se declaró confiado en que la milicia palestina está en camino de lograr la victoria y superar al Ejército de Israel.

En un discurso ante el liderazgo político de Hamas en Gaza, Sinwar elogió el desempeño del grupo en la guerra y afirmó que logró acabar con más de un millar de militares israelíes, aunque las autoridades israelíes cifran en poco más de 150 el número de soldados caídos en combate, sumados a los 300 que fallecieron el 7 de octubre.

Israel asegura estar "completando gradualmente" sus objetivos, y uno de ellos es justamente Sinwar, con cuyo paradero aún no pudo dar.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró que el jefe de Hamas “pronto encontrará los cañones de nuestras armas".

Hamas lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques sin precedentes contra territorio israelí, con un balance de 1.200 muertos y 240 secuestrados, entre ellos varios argentinos.

Israel inició entonces una serie de ataques contra la Franja, que dejaron ya más de 20.000 muertos.

Sinwar afirmó que las Brigadas Ezzedin al-Qasam, el ala militar de Hamas, habían “apuntado” a más de 5.000 soldados y oficiales israelíes y matado a aproximadamente un tercio de ellos, es decir, a más de 1.500, informó el diario Times of Israel.

Además, dijo que alrededor de 3.500 soldados fueron heridos y que Hamas había destruido total o parcialmente 750 vehículos militares israelíes.

El sábado, el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, regresó a Qatar desde El Cairo, Eigpto, donde discutió con funcionarios exiliados del grupo una propuesta egipcia para una tregua con Israel.

La prensa israelí y árabe informó hoy que la propuesta egipcia comenzaría con una tregua de dos semanas que podría convertirse en un alto el fuego permanente.

Para eso, el movimiento islamista debería aceptar que un gobierno tecnocrático palestino tome el control de Gaza, y liberar gradualmente a todos los rehenes israelíes a cambio de la liberación de un cierto número de prisioneros palestinos.

Los sectores más derechistas de la coalición de gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu rechazan frenar la ofensiva en Gaza o liberar a prisioneros de alto nivel.

Hamas, por su parte, adelantó varias veces que no negociará una tregua ni la liberación de rehenes bajo fuego.

(Télam)