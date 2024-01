Desclasifican nombres de celebridades que aparecen en el caso Epstein

Un juez de Nueva York comenzó a desclasificar las identidades de personas vinculadas en documentos judiciales a Jeffrey Epstein, el financista estadounidense que se suicidó en 2019 a la espera de ser juzgado por delitos sexuales, entre ellos los expresidentes estadounidenses Donald Trump y Bill Clinton, si bien ello no implica que tendrían responsabilidad penal en el caso.

El conjunto inicial incluye 40 documentos no revelados previamente con casi 1.000 páginas de testimonios y declaraciones, reseñó la agencia de noticias AFP.

Entre los nombrados figurarán una serie de personas vinculadas a Epstein previamente identificadas como "John" o "Jane Does" en una demanda interpuesta contra la antigua amante del financista, Ghislaine Maxwell. Sin embargo, no se alega complicidad en los delitos de Epstein.

Para justificar el revelar los nombres -incluidas personalidades ya mencionadas en la prensa-, los tribunales se basan en el hecho de que algunos son fácilmente identificables en entrevistas publicadas en los últimos años.

El expresidente Donald Trump, por ejemplo, aparece mencionado en los documentos como conocido de Epstein, pero no se menciona ningún comportamiento delictivo.

El también expresidente Bill Clinton, quien era muy más cercano al financista y viajó con él en la década de 2000, se menciona docenas de veces, pero sin ningún indicio claro de actividad ilegal.

La revelación forma parte de un proceso por difamación entre Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión, y una demandante, Virginia Giuffre.

El mes pasado, un juez enumeró en un documento de 50 páginas unos 180 casos -bajo seudónimos- ordenando que sus identidades se hicieran públicas los primeros días de enero.

Algunas de esas personas se han opuesto a la divulgación de sus identidades.

Los abogados de un individuo, "Doe 107", escribieron al juez del caso argumentando que podrían enfrentarse a victimización en su país de origen y solicitaron tiempo para exponer los motivos por los que su nombre debía permanecer en secreto.

Según los medios británicos, la demanda por difamación de Giuffre contra Maxwell, de 62 años, se remonta a 2016 y se resolvió al año siguiente. Pero el Miami Herald emprendió entonces acciones legales para acceder al expediente e investigar la red de Epstein.

Varios documentos del caso se hicieron públicos en 2019, días antes de que Epstein se ahorcara en prisión a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.

Maxwell y Epstein fueron pareja a principios de los años 90 antes de convertirse en colaboradores y cómplices profesionales de delitos sexuales durante casi tres décadas.

Distintos medios de prensa en el mundo nombraron con sus respectivas identidades a esas personalidades mencionadas en el expediente, figuras de máxima exposición pública del mundo del cine, la música, el espectáculo en general y la política. (Télam)