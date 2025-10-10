Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada de este viernes, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte en un proceso político relámpago, aprobando su salida con 118 votos a favor bajo la figura de “incapacidad moral”. El presidente del Congreso, José Jerí, tomó juramento de inmediato como mandatario interino, en un escenario de fuerte convulsión institucional.

La decisión convierte a Boluarte, de 63 años, en la séptima mandataria en dejar el poder desde 2016, confirmando la inestabilidad que sacude a Perú, donde en menos de una década hubo dos presidentes destituidos, dos renuncias y un interinato antes de la actual crisis.

Los legisladores responsabilizaron a Boluarte por la ola de inseguridad, marcada por el crecimiento de la extorsión y la violencia criminal en las principales ciudades. “El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada”, expresó la congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular.

La mandataria no acudió al Congreso para defenderse, alegando -a través de su abogado, Juan Carlos Portugal- que no existieron garantías mínimas de debido proceso por la velocidad del juicio político.

Con su destitución, Boluarte pierde el fuero presidencial y queda habilitada para enfrentar procesos judiciales que podrían derivar en condenas.

José Jerí, líder del Congreso y referente de la derecha, asumió de manera interina con el desafío de encauzar un país atravesado por la inseguridad y la desconfianza en las instituciones. Perú mantiene convocadas elecciones generales para abril de 2026, aunque la crisis abre la incógnita sobre el rumbo político de los próximos meses.