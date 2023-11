Detienen a tres policías paraguayos de Interpol por el caso del narcotraficante uruguayo Marset

Tres policías paraguayos de Interpol fueron detenidos por orden fiscal sospechados de haber borrado el "código rojo" de captura que pesa sobre Gianina García Troche, esposa del prófugo narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuya situación genera suma incomodidad al presidente Luis Lacalle Pou, acusado por la oposición de haber facilitado su huida.

"Están detenidos el oficial segundo Hugo Javier Vallejos, la oficial ayudante Gabriela Vasos Mosqueira y el suboficial ayudante, Kevin Eduardo Montiel", informó hoy a periodistas la fiscal Ruth Benítez.

En un allanamiento al domicilio de Montiel se hallaron copias del expediente de Marset, buscado por la policía internacional por tráfico de drogas y cuyo paradero sería Paraguay, sostienen las autoridades bolivianas.

"También fueron hallados tarjetas SIM y teléfonos", dijo Benítez, quien añadió que "en su casillero fueron encontradas fichas de Marset y otras personas vinculadas a la investigación, cuatro chips, entre otros elementos que sirven como evidencias en la causa".

La fiscal precisó que en la vivienda del policía se incautaron documentos de la compra de un automóvil adquirido tres días después del levantamiento de la notificación de captura contra la esposa de Marset, según reporte de la agencia de noticias AFP.

García Troche está procesada en Paraguay por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos.

La semana pasada, por el mismo caso fueron separados de sus cargos 17 policías de Interpol-Paraguay, y un jefe de la oficina, identificado como comisario Rodolfo Fernández, fue destituido el martes como resultado parcial de la pesquisa.

"No se descartan más detenciones", advirtió Benítez.

"Es un golpe bajo para la institución. Es un momento difícil para la policía", admitió el comandante de la Policía de Paraguay, comisario Carlos Benítez, en conferencia de prensa.

El jefe policial dijo que Asuntos Internos y la Justicia Policial tomaron el caso, que podría afectar a oficiales de mayor jerarquía.

La senadora opositora Celeste Amarilla dijo que pedirá la interpelación del ministro del Interior, Enrique Riera, "para que explique este escándalo".

"Es la segunda vez que intervienen Interpol Paraguay. Se está confirmando que acá hay una triangulación de funcionarios de Gobierno, crimen organizado y narcotráfico", remarcó.

El senador Colyn Soroka, disidente del Gobierno en el partido Colorado oficialista, dijo que "no es poca cosa lo ocurrido en Interpol".

"Se une a los casos de inseguridad en las calles" subrayó al remarcar que la ciudadanía no confía en la policía.

Marset, de 32 años, es buscado por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la alerta roja de Interpol emitida el 3 marzo de 2022 a pedido de Paraguay.

Considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), logró escapar el 29 de julio, cuando la Policía boliviana intentó capturarlo en la casa en la que vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, junto a su mujer y sus cuatro hijos.

El prófugo logró ocultarse en Bolivia desde 2019 usando tres identidades, incluyendo su nombre real, además de una boliviana (Gabriel De Souza Beumer) y otra brasileña, Luis Paulo Amorín Santos.

Su peligrosidad está vinculada con las actividades que desarrollaría como narcotraficante y es buscado en numerosos países. (Télam)