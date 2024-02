Detienen al presidente del partido de Bolsonaro, principal fuerza opositora

El presidente del Partido Liberal, principal fuerza opositora de Brasil, Valdemar Costa Neto, fue detenido hoy acusado de portación ilegal de armamento cuando su domicilio fue allanado en la megaoperación policial que tiene como principal involucrado al exmandatario Jair Bolsonaro, informaron fuentes policiales citadas por las cadenas de televisión brasileñas.

Costa Neto es investigado por poner el partido que tiene el mayor bloque de diputados a disposición de supuestos planes golpistas perpetrados por el círculo de civiles y militares aliados de Bolsonaro en 2022.

La detención no estaba prevista en el operativo pero ocurrió porque Costa Neto estaba en posesión de un arma de fuego no registrada.

Costa Neto se encuentra declarando en la sede de la Policía Federal en Brasilia, según múltiples medios brasileños.

El dirigente político acogió en 2022 a Bolsonaro y su familia como miembros del PL, que logró elegir la mayor bancada de la cámara baja en las elecciones generales.

Costa Neto había sido detenido por corrupoción en el caso del Mensalao, que investigó distribución ilegal de dinero para el pago de campañas electorales en la primera década de este siglo, vinculados al Partido de los Trabajadores durante el primer gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

La operación de la Policía Federal determinó confiscar el pasaporte del expresidente Bolsonaro para evitar que escape del país y le ordenó no tener contacto con los militares investigados por organizar un complot para dar un golpe de Estado.

Al menos tres personas fueron detenidas, entre ellas dos militares en actividad del círculo íntimo de Bolsonaro en la causa ordenada por el Supremo Tribunal Federal, que investiga el intento de golpe de Estado perpetrado por bolsonaristas el 8 de enero de 2023. (Télam)