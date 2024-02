Diputados de Bolivia aprueban ley para celebrar elecciones judiciales este año

La Cámara de Diputados de Bolivia dio hoy media sanción a una ley para garantizar que se celebren este año elecciones judiciales, suspendidas el año pasado, un reclamo de campesinos afines al expresidente Evo Morales que cortan rutas desde hace dos semanas.

Las protestas campesinas comenzaron luego de que el Tribunal Constitucional inhabilitase al expresidente indígena (2006-2019) para postularse otra vez a la presidencia en 2025, alegando que ya había cumplido con los dos mandatos que permite la Constitución.

En Bolivia, los altos magistrados del Poder Judicial son elegidos mediante voto popular cada seis años; sin embargo, la falta de acuerdos en el Congreso postergó la realización de estas elecciones en 2023.

La falta de elecciones permitió seguir en el cargo a jueces cuyo mandato expiró el 31 de diciembre de 2023, entre ellos algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional que inhabilitaron a Morales, quien ha exigido su cese.

Actualmente, se mantienen ocho cortes de rutas, solamente en el departamento de Cochabamba, en el centro del país, en zonas rurales donde Morales tiene fuerte influencia.

Esto ha dejado sin conexión terrestre a los departamentos de Santa Cruz, en el este, y La Paz.

Hasta la semana pasada, había unas 25 vías cortadas, pero un acuerdo interpartidario, entre el oficialismo y la oposición, permitió destrabar la ley de elecciones judiciales y que los manifestantes fijasen una pausa para las protestas.

El acuerdo fue suscrito por el Movimiento Al Socialismo (MAS), dividido entre el sector oficialista y los aliados de Morales, y los dos partidos minoritarios de oposición. Los congresistas no dieron a conocer la probable fecha de los comicios.

La norma aprobada por los diputados establece un plazo máximo de 230 días para los comicios destinados a elegir a las autoridades del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

Esta semana debe pasar al Senado y, si es aprobada, llegará al presidente Luis Arce para su promulgación, informó la agencia de noticias AFP.

El Congreso aún no abordó una exigencia de los campesinos, la oposición y de parlamentarios afines a Morales de aprobar inmediatamente el cese de 26 jueces, entre otros puntos.

Bajo una nutrida vigilancia policial, decenas de campesinos se apostaron toda la noche y parte de la madrugada afuera del Congreso para seguir la discusión de la ley.

"Estamos acá para que se cumpla la Constitución y se elijan nuevos jueces", declaró a periodistas Wildo García, dirigente campesino, quien subrayó que si no se concretan las disposiciones, retomarán los cortes de ruta en todo el país, informó la agencia de noticias AFP.

Los cortes de vías comenzaron el pasado lunes 22 de enero y generaron pérdidas por más de 800 millones de dólares, según evaluación del ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro.

El Ministerio de Interior de Bolivia informó que por la represión hubo 21 detenidos y 71 policías heridos.

Además, hubo al menos tres fallecidos entre las personas que quedaron varadas por los bloqueos, dos de ellos por no haber recibido atención médica -incluido un bebé de nueve meses-. (Télam)