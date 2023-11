Dirigente del Partido Popular de Cataluña fue herido en la cara por disparo de un motociclista

El expresidente del Partido Popular (PP) de Cataluña y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, de 78 años, recibió hoy un disparo en la cara que le provocó heridas que en principio no representan peligro de muerte, al ser atacado en Madrid por un hombre que iba en una moto, dijo la prensa española.

Vidal-Quadras fue separado del cargo de presidente del PP catalán en 1996 luego de firmar un acuerdo con nacionalistas catalanes para permitir la investidura como presidente de España de José María Aznar, y hoy se alcanzó un acuerdo con el mismo fin entre el socialismo español y otra agrupación catalana.

El ataque ocurrió a las 13.30, cuando Vidal-Quadras caminaba solo por la calle Núñez de Balboa, en el distrito madrileño de Salamanca.

Un hombre que viajaba como acompañante en una moto se aproximó, le efectuó el disparo y fugó del lugar, dijeron medios de comunicación madrileños, que agregaron que en principio el agresor no fue hallado por la Policía.

La víctima sufrió una herida en la zona mandibular con orificio de entrada y salida del proyectil y, tras recibir las primeras asistencias de peatones, fue trasladado al hospital por el servicio médico de emergencia Samur, consignaron los diarios El Mundo y ABC.

El Samur estabilizó al herido y lo trasladó consciente al Hospital de La Princesa, en la capital española, donde fuentes médicas dijeron que su vida no corre peligro.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y se desconoce el motivo ataque.

De profesión físico, Vidal-Quadras fue presidente del PP de Cataluña desde diciembre de 1991 a septiembre de 1996, año en que fue apartado por la dirección nacional del partido tras el Pacto del Majestic, que el PP firmó con la agrupación nacionalista catalana Convergència i Unió (CiU) para apoyar la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno a cambio de darle más competencias a Cataluña.

El pacto fue el resultado de dos meses de negociaciones que se llevaron a cabo en el Hotel Majestic del paseo de Gracia de Barcelona.

Como resultado de este pacto, el 4 de mayo de 1996 Aznar fue investido presidente del Gobierno por mayoría absoluta en la primera votación gracias a los votos de CiU, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria.

El ataque a Vidal-Quadras ocurrió el mismo día en que se confirmó un acuerdo alcanzado por el Partido Socialista y Junts per Catalunya para dictar una amnistía para los condenados por el intento secesionista catalán de 2017. (Télam)