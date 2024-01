Dos aviones rusos abatidos por Ucrania; Moscú anunció condenas a 200 prisioneros de guerra

A poco más de un mes de que se cumpla el segundo aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Fuerza Aérea ucraniana informó hoy que derribó dos aviones rusos de control aéreo sobre el mar de Azov, lo que constituiría un duro golpe para Rusia en una zona que se supone que controla, mientras que Moscú informó que condenó y envió a la cárcel a más de 200 prisioneros de guerra ucranianos.

"¡Doy las gracias a la Fuerza Aérea por esta operación perfectamente planificada y realizada en la región del mar de Azov!", declaró el comandante en jefe del ejército ucraniano, Valeri Zalujni, al anunciar el derribo de los aviones rusos.

Según Kiev, fueron destruidos un A-50, aparato de detección, vigilancia y mando aerotransportado y un IL-22, que también servía de puesto de mando, pero no explicó cómo se habían derribado.

Estos aviones sirven para la inteligencia, la identificación de objetivos y la coordinación de tropas.

Por su parte, Rusia anunció la condena a largas penas de prisión para más de 200 soldados ucranianos, a los que acusa de crímenes de guerra, lo que fue denunciado por Kiev y por organismos defensores de los derechos humanos.

Alexander Bastrikin, presidente del comité de investigación ruso, dijo que "200 militares ucranianos fueron condenados a largas penas de prisión por matar civiles y maltratar a prisioneros de guerra".

Rusia "seguirá" juzgando a los soldados del ejército de Kiev, incluidos los "altos funcionarios", aseguró en una entrevista a la agencia estatal Ria Novosti, publicada el lunes, reportó la agencia AFP.

Las autoridades rusas acusan a estos soldados, muchos de los cuales fueron capturados durante el asedio de Mariúpol en 2022, de abusos contra civiles.

Sin embargo, fue el ejército ruso el que llevó a cabo un asedio devastador en Mariúpol, donde, según Kiev, murieron decenas de miles de personas.

Varios miles de soldados fueron capturados por cada uno de los bandos, aunque su número exacto no ha sido hecho público.

Pero los soldados ucranianos no son los únicos que recibieron condena; un estudiante ruso fue acusado de colaborar con los servicios especiales ucranianos y de planear actos de sabotaje en Rusia, por lo que fue condenado a cinco años de cárcel, anunciaron hoy las autoridades.

"El tribunal regional de Kurgán declaró culpable al estudiante de 20 años, reclutado por los servicios especiales ucranianos", indicó en un comunicado la rama local de los servicios de seguridad rusos (FSB).

El estudiante, cuyo nombre no fue difundido, "planeó actos de sabotaje de infraestructuras militares y sociales, difundir propaganda proucraniana en Internet y recopilar y transmitir (a Kiev) datos sobre la posición de las unidades militares rusas", indicó la misma fuente.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, en febrero de 2022, muchos rusos y extranjeros fueron detenidos o condenados acusados de sabotaje.

La justicia rusa también castiga severamente a los críticos de la ofensiva en Ucrania.

Miles de rusos fueron multados o condenados a largas penas de prisión por ese motivo desde febrero de 2022.

En este contexto, la ONU dijo hoy que necesita 4.200 millones de dólares en 2024 para aportar ayuda humanitaria a Ucrania y a los refugiados que huyeron del país desde la invasión rusa.

"La reciente ola de ataques recuerda el costo devastador de esta guerra para los civiles, en el momento en que un invierno riguroso aumenta la necesidad urgente de una ayuda humanitaria que salva vidas", dijo la ONU en un comunicado.

Unos 14,6 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en Ucrania este año, o sea el 40% de la población, dijo la ONU.

"Centenas de miles de niños viven en localidades en primera línea, aterrorizados, traumatizados y desprovistos de las cosas más elementales", explicó en un comunicado el secretario general adjunto de asuntos humanitarios, Martin Griffiths.

"Ese simple hecho debe obligarnos a hacer todo lo que sea posible para aportar más ayuda humanitaria a Ucrania", agregó.

Griffiths y el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, lanzaron un plan de ayuda en una conferencia de prensa conjunta en la sede de la ONU en Ginebra.

Alrededor de 6,3 millones de personas huyeron de Ucrania y se refugiaron principalmente en Europa.

El plan de ayuda prevé colectar 1.100 millones de dólares para ayudar a unos 2,3 millones de personas y sus comunidades de acogida. (Télam)