Dos palestinos muertos en medio de la tregua humanitaria de cuatro días en la Franja de Gaza

(Actualiza con dos muertos y heridos durante la tregua y otros detalles)

Dos palestinos murieron y al menos 10 resultaron heridos cuando intentaban volver a sus hogares aprovechando la tregua de cuatro días que comenzó esta mañana en la Franja de Gaza para permitir la liberación de los rehenes capturados por el movimiento palestino Hamas y presos palestinos alojados en cárceles israelíes.

La tregua entre Israel y Hamas, que debe llevar a la liberación de 13 rehenes por la tarde, es el primer signo de distensión tras siete semanas de guerra que dejaron 14.800 muertos y 36.000 heridos palestinos, además de 1.200 muertos y 5.500 heridos israelíes.

Qatar, mediador clave junto a Egipto y Estados Unidos, consiguió el miércoles pasado un acuerdo para una tregua de cuatro días prolongable y el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 presos palestinos en Israel.

La entrada en vigencia del pacto estaba prevista inicialmente para ayer, pero fue retrasada para hoy a las 7 (las 2 de la madrugada en la Argentina), anunció Qatar.

Está previsto que hoy a las 4 de la tarde local liberen a 13 mujeres y niños retenidos en Gaza.

Pese a la tregua, el intercambio de fuego continuó en las últimas horas, según la agencia de noticias Europa Press.

Al menos dos palestinos murieron y una decena resultaron heridos a manos del Ejército israelí cuando trataban de regresar a sus casas en el norte de la Franja de Gaza.

El incidente ocurrió después de que el Ejército israelí abriera fuego contra un grupo de palestinos que avanzaban hacia el norte desoyendo las advertencias israelíes de no desplazarse nuevamente hacia la zona durante la tregua.

Los aviones israelíes habían cesado los bombardeos, pero lanzaban panfletos advirtiendo: "La guerra no ha terminado. Volver al norte está prohibido y es muy peligroso".

Según la agencia de noticias palestina Wafa, los heridos fueron trasladados al hospital de Deir al Balah, en el centro de Gaza.

En el sur de Israel, en tanto, las sirenas del sistema de defensa antiaérea sonaron a los 15 minutos de iniciada la tregua, informó el Ejército sin dar más detalles.

En el norte, en la frontera con el Líbano, no hubo reportes de fuego.

El grupo chiita libanés Hezbollah dijo que se sumaba a la tregua siempre y cuando el Ejército israelí no lleve a cabo ataques contra el sur de Líbano, tras semanas de enfrentamientos en la frontera.

"Nos sumamos a la tregua decretada en Gaza a condición de que Israel no ataque el sur de Líbano", dijo un vocero del movimiento en declaraciones al diario libanés L'Orient-Le Jour.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, los cuatro días de tregua se usarán para recoger datos sobre los rehenes restantes y estudiar la posibilidad de liberar más cautivos (entre los que hay una veintena con nacionalidad argentina), al tiempo que se trabajará para extender la pausa humanitaria.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, supuso, sin embargo, que, tras "una pausa breve", las operaciones bélicas en la Franja de Gaza van a continuar "con intensidad" durante dos meses más, como mínimo, refirió la agencia de noticias Sputnik.

Por otro lado, la Yihad Islámica anticipó que quiere obligar a Israel a canjear a todos los rehenes israelíes en su poder por los palestinos en prisiones israelíes.

"Obligaremos al enemigo a llevar a cabo una gran operación de intercambio que garantice la liberación de todos nuestros cautivos según la fórmula 'todos por todos'", declaró el secretario general de la organización, Ziad al Nakhala.

El acuerdo de tregua estipula, además de la liberación de 50 rehenes israelíes a cambio de 150 prisioneros palestinos, el ingreso de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible a la Franja de Gaza.

Egipto, por cuya frontera con la Franja de Gaza están ingresando los suministros humanitarios, anticipó hoy que el enclave recibirá 130.000 litros de combustible y cuatro camiones de gas a diario durante la vigencia de la tregua.

En los territorios ocupados de Cisjordania, en tanto, un palestino murió durante una redada del Ejército israelí en el campamento de refugiados Agabat Yaber, en la ciudad de Jericó, informó el Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que identificó al fallecido como Muhamad al Hanaui, de 22 años.

Israel, por su parte, dijo que el fallecido era "un terrorista armado vinculado a la organización Yihad Islámica".

Asimismo, anunció la demolición de una vivienda en la localidad cisjordana de Rummaná en respuesta a un ataque perpetrado en agosto en Tel Aviv que se saldó con la muerte de un agente de la Policía.

Más de 200 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques perpetrados por colonos desde el 7 de octubre. (Télam)