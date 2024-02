Dos rehenes argentinos liberados por Israel tras una operación en Rafah que causó unos 100 muertos

Dos rehenes israelíes de nacionalidad argentina que habían sido secuestrados por Hamas el 7 de octubre pasado fueron liberados hoy por las fuerzas de seguridad israelíes en Rafah, frontera con Egipto y último objetivo de la ofensiva del Ejército en la Franja de Gaza, en un gigantesco ataque militar que, según la milicia palestina, dejó un centenar de muertos.

Las liberaciones fueron celebradas por el presidente Javier Milei y por el jefe del Estado israelí, Benjamín Netanyahu, quien insistió que solo la vía bélica logrará la liberación de los restantes cautivos y terminará con la existencia del movimiento islamista.

Sin embargo, familiares de los rehenes, aún de los liberados hoy, insisten en impulsar una tregua entre Israel y Hamas para que se concreten las liberaciones de los cautivos que aún continúan en manos de la milicia islamista.

Las autoridades de Israel anunciaron hoy la liberación de Fernando Marman, de 60 años, y Louis Har, de 70, dos argentinos retenidos en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, secuestrados el 7 de octubre en el kibutz Nir Yitzhak por le movimiento islamista Hamas.

"En una operación nocturna las FDI y el Shin Bet rescatan de forma segura dos rehenes argentino-israelíes", posteó el presidente Javier Milei en sus redes.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel rescataron a dos secuestrados argentinos que se encontraban en Rafah, Gaza. Ellos son Fernando Simon Marman y Louis Har, quienes fueron secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre desde el Kibbutz Nir Yitzhak", confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Por su parte, el Ejército israelí informó en un primer balance que "tres terroristas fueron abatidos en el edificio donde estaban retenidos".

Tras conocerse la noticia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió en un comunicado a los "valientes guerreros" por la "audaz operación" que permitió la liberación de los dos rehenes.

En tanto, la Presidencia argentina, a través de la cuenta de X de la oficina de Milei, felicitó a las fuerzas de seguridad israelíes "por haber culminado con éxito el rescate".

Asimismo, recordó que durante su reciente visita al Estado de Israel, el mandatario argentino le reiteró a su par israelí, Isaac Herzog, y a Netanyahu "el pedido de liberación de cada uno de los rehenes argentinos, y continúa manteniendo firmemente su condena al terrorismo de Hamas".

Netanyahu ordenó a su Ejército preparar una ofensiva sobre Rafah, en la frontera con Egipto, donde actualmente se concentra más de la mitad de la población de Gaza, según la ONU, lo que generó consternación en la comunidad internacional.

La operación comenzó esta madrugada a la 1.49, cuando las fuerzas especiales israelíes forzaron con explosivos la entrada de un edificio en pleno Rafah.

Según informaron testigos a la agencia de noticias AFP, se trató de un diluvio de fuego que dio comienzo a una "intensa batalla" guiada y seguida en directo por los jefes del Ejército, de la Policía y del Shin Bet (servicio de inteligencia) desde la sede de este último, en presencia del primer ministro israelí y del ministro de Defensa Yoav Gallant.

Periodistas de AFP aseguran haber escuchado minutos antes de las 2 de la mañana "decenas de bombardeos" y explosiones en varios puntos de la ciudad, donde viven más de 1,4 millones de personas arrinconadas en la frontera cerrada con Egipto.

Rafah era hasta ahora el último refugio de cientos de miles de palestinos desplazados por la fuerza en Gaza tras cuatro meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control del movimiento palestino, los ataques israelíes de ayer a hoy dejaron "cerca de un centenar de muertos".

La misma fuente afirmó que hubo 50 bombardeos aéreos y repudió los ataques.

Los ataques alcanzaron 14 casas y tres mezquitas en diferentes partes de Rafah, según el Gobierno de Hamas en Gaza.

El movimiento islamista había advertido ayer que tal ofensiva "torpedearía" cualquier acuerdo de liberación de rehenes en su poder en Gaza.

"Los vimos (…) hubo muchas lágrimas, abrazos y pocas palabras", relató Idan Bejerano, yerno de Har, tras el reencuentro con los liberados, citó la agencia de noticias AFP.

"Hacia las tres de la madrugada recibimos una llamada de las autoridades israelíes comunicándonos que Fernando y Louis estaban en sus manos, que por favor fuéramos a verlos al hospital. Quedamos conmocionados. No lo esperábamos", contó.

Los dos rehenes liberados fueron trasladados en helicóptero al hospital de Sheba, en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, donde llegaron hacia las 3.15, precisó el centro de salud.

Bejerano indicó que pudieron verlos y que "están bajo supervisión médica".

"Parecen bien, si puedo decirlo. Están siendo sometidos a una serie de exámenes, rodeados de médicos y enfermeras. Y lo que es más importante, están rodeados de sus familias", añadió, en una declaración a la prensa a la salida del hospital.

"Hubo muchas lágrimas, abrazos y pocas palabras (…) Hoy estamos felices, pero todavía no hemos ganado. Este es solamente un paso más para el retorno a casa" de los rehenes que siguen cautivos en Gaza, enfatizó.

Bejerano reiteró el mensaje de otras familias de rehenes, que instan al Gobierno de Israel a que acepte un nuevo acuerdo para una tregua con Hamas que incluya la liberación de más secuestrados.

"¡Por favor, sean serios! Sean serios sobre un acuerdo. El pueblo israelí necesita un acuerdo (…) lo antes posible", afirmó Bejerano.

El Ministerio de Salud de Hamas informó hoy que 164 personas murieron en las últimas 24 horas, por lo que el número total asciende a 28.340, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, desde que comenzó la ofensiva israelí sobre Gaza, tras los ataques del 7 de octubre. La cantidad de heridos llega a 67.984.

En ese contexto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó hoy que la perspectiva de una "verdadera" ofensiva del Ejército israelí en Rafah es "aterradora".

Y en el mismo sentido, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, pidió este lunes a países aliados -especialmente Estados Unidos- que se evite el envío de más armas a Israel, a raíz de la elevada cantidad de muertos en los ataques a la Franja de Gaza.

"¿Cuántas veces hemos escuchado a líderes decir que se está matando a demasiadas personas? El presidente [Joe] Biden dijo que esto es demasiado; que no es proporcional. Bueno, si cree que se está matando a demasiada gente, tal vez debería proporcionar menos armas", dijo.

Unas 240 personas fueron secuestradas en los ataques de Hamas del 7 de octubre, entre ellas una veintena de nacionalidad argentina.

Con los casos de Marman y Har, suman 10 los liberados, en tanto se confirmó la muerte de uno de los argentinos secuestrados, el militar Ron Sherman, familiar del músico León Gieco.

Se estima que otros nueve argentinos permanecen en cautiverio o muertos, entre ellos el bebé Kfir Bibas, de 10 meses, raptado junto con su hermano Ariel, de 4 años, y su mamá, Shiri Silberman. (Télam)