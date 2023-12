Dos rusos van a prisión por leer poesía contra la guerra en Ucrania

Dos poetas rusos acusados de incitación al odio fueron condenados hoy por un tribunal de Moscú a penas de prisión, tras haber participado de una lectura pública en rechazo a la guerra en Ucrania.

Artiom Kamardin, de 33 años, y Yegor Shtovba, de 23, recibieron penas de siete años de cárcel y cinco y medio, respectivamente, en una audiencia en la que sus simpatizantes, al conocerse el fallo, gritaron "¡qué vergüenza!", informó la agencia de noticias AFP.

"Es de una arbitrariedad absoluta", exclamó el padre del mayor de los detenidos, Yuri Kamardin.

Kamardin y Shtovba fueron detenidos en septiembre de 2022 tras participar en una lectura pública en Moscú cerca del monumento al poeta Vladimir Maiakovski, punto de cita de disidentes desde la época soviética.

En esa lectura, Kamardin declamó un poema, "Mátame, miliciano", muy hostil a los separatistas prorrusos del este de Ucrania.

Al día siguiente fue detenido durante un allanamiento en su domicilio, en el que afirma que fue golpeado y abusado sexualmente por los policías.

Los dos poetas fueron primero acusados de "incitación al odio", y luego inculpados también de "llamamiento público a cometer actividades contra la seguridad del Estado".

"No soy un héroe, y el ir a prisión por lo que pienso nunca formó parte de mis planes", dijo Kamardin en su alegato final ante la corte, publicado en Telegram por sus simpatizantes.

Su esposa, Alexandra Popova, dijo estar indignada por la pena "tan severa" que se le impuso a su marido. "Siete años por una poesía, un delito no violento…", se quejó.

Por su parte, Shtovba, insistió durante el juicio en que no vulneró la ley.

Un tercer poeta, Nikolai Daineko, detenido al mismo tiempo que los dos primeros, ya había sido condenado, en mayo pasado, a cuatro años de cárcel, según la ONG rusa OVD-info.

El poder ruso lleva años reprimiendo a las voces críticas, y la campaña se endureció desde el inicio de la campaña militar en Ucrania.

Según OVD-Info, cerca de 20.000 personas fueron detenidas en Rusia por su oposición al conflicto de Ucrania desde febrero de 2022.

La ONG Memorial tiene contabilizados 633 prisioneros políticos entre rejas. (Télam)