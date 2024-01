Ecuador elimina Secretaría de Seguridad y arma consulta popular referida a combate a la violencia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió eliminar la Secretaría de Seguridad nacional creada por su antecesor y envió a la Corte Constitucional once preguntas de una consulta popular a celebrarse en marzo próximo, que hacen foco en saber qué opina la sociedad respecto de la incorporación plena de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales.

La decisión de eliminar la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado creada por Guillermo Lasso en 2022 se conoció poco después del anuncio de la lista de preguntas que el Gobierno pretende que la ciudadanía responda en la consulta popular, muchas de ellas vinculadas a políticas de seguridad y al ámbito judicial.

El Gobierno ecuatoriano justificó la decisión en que considera que la Secretaría

"nunca alcanzó los resultados que el país necesitaba".

Noboa comunicó la decisión luego de nombrar al frente del ente a Arturo Félix Wong, quien forma parte de su círculo cercano, con la expresa aclaración de que el funcionario asumirá el cargo para llevar a cabo su disolución, reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

La resolución presidencial se conoció en medio de un incremento en la crisis de violencia que azota al país, escenario de las guerras internas de bandas de narcotraficantes que pujan por dominar las rutas de trasiego de drogas.

En paralelo, el Gobierno hizo llegar a la Corte Constitucional para su revisión las 11 preguntas de la consulta popular, que profundiza en conocer la opinión de la población sobre la incorporación plena de las Fuerzas Armadas en el combate a la violencia, según transcriben los medios locales Primicias y El Universo.

En efecto, la primera pregunta dice: "¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional?".

El cuestionario continua con una segunda inquietud: "¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?"

"¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal?", agrega a su vez la tercera pregunta.

Otras preguntas tienen que ver con incrementos de penas para ciertos delitos y leyes que no permitan la salida anticipada de presos.

La consulta también propone una evaluación de los funcionarios de la Función Judicial y una auditoría a sus declaraciones patrimoniales.

La última pregunta es la única que no está relacionada con temas de seguridad y justicia. Noboa propone que se permita el funcionamiento de casinos o negocios dedicados a la realización de juegos de azar.

(Télam)