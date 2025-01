Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El líder opositor Edmundo González Urrutia acusó este viernes a Nicolás Maduro de “consumar un golpe de Estado” con su investidura para un tercer mandato consecutivo y demandó a las fuerzas armadas desconocer órdenes que calificó como “ilegales”. Desde el exilio, aseguró estar listo para regresar al país y asumir su victoria electoral.

En un mensaje difundido por redes sociales, el exembajador de 75 años afirmó que Maduro, al jurar para el período 2025-2031, “se autocorona” como dictador. “Ordeno al alto mando militar desconocer las órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente”, declaró.

González Urrutia, quien compitió contra Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, se encuentra actualmente en República Dominicana, como parte de una gira que incluyó reuniones en Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Según expresó, sigue “trabajando las condiciones” para garantizar un ingreso seguro a Venezuela.

“Estoy muy cerca de Venezuela, listo para el ingreso seguro y en el momento propicio haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia”, enfatizó en su declaración.

Comunicado completo de Edmundo González Urrutia

Hoy en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos, expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado; se autocoronó dictador. No lo acompaña el pueblo, ni ningún gobierno que se respete como democrático, solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua.

Sigo trabajando en las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la Presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos, dentro de la patria, y la de millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero. Tengo el deber de defender ese compromiso. Como lo dijo María Corina Machado, la decisión de cerrar la frontera del país y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer contra nuestra líder, donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente. Esto solo habla de su cobardía.

Su ausencia de escrúpulos, pero pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia.

Estoy muy cerca de Venezuela, estoy listo para el ingreso seguro y, en el momento propicio, haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Estamos coordinando con todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad. Seguiremos coordinando con esa comunidad democrática internacional, quienes han respondido a nuestro llamado y quienes siguen en pie de lucha con nosotros. Tan solo en un día como hoy, recibimos el reconocimiento de Israel, se produjeron sanciones a nivel multinacional y la ola de apoyos sigue creciendo a nuestros amigos demócratas. Muchas gracias. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales.

Por quienes confiscan el poder, preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de Presidente de la República que me confió la soberanía popular.

Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y a quienes le deben obediencia a través de mí, pues hoy soy presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, gracias a una mayoría de votos expresados en las urnas. A los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión. A las instituciones nacionales les digo que, por la paz de la República, deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder. En sus manos está la institucionalidad de la Nación, que abraza a ustedes mismos y a sus familias, al noble pueblo venezolano y a los padres y abuelos que esperan ansiosos el regreso de sus hijos y nietos, que tienen en nosotros sembrada la esperanza. Les prometo que no les fallaré.

Nuestro Padre Libertador nos inculcó el espíritu de lucha y del sacrificio por la libertad. La libertad siempre derrota a la tiranía y es la obra de la constancia.

Expreso mi agradecimiento a los gobiernos que me reconocen como presidente electo. A los que no lo han hecho, les recuerdo que, en esta hora clave en la lucha por la libertad, no queda espacio para la neutralidad. ¡Gloria al Bravo Pueblo!

