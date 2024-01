EEUU advierte que responderá al ataque a una base suya en Jordania, pero descarta guerra con Irán

La Casa Blanca advirtió hoy que responderá de manera "consecuente" al ataque con drones contra una base estadounidense en Jordania en el que murieron tres soldados y al menos 40 resultaron heridos, después de que el presidente Joe Biden culpara a grupos de militantes armados respaldados por Irán.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró a la cadena CNN que Biden garantizó que "responderá al ataque del domingo de una manera muy consecuente".

"No estamos buscando una guerra con Irán", dijo más tarde a la prensa Kirby, quien sin embargo añadió que el ataque "fue una escalada, no se equivoquen, y requiere una respuesta".

Sus comentarios ocurren poco después de que Biden se reuniera con su equipo de seguridad nacional, incluidos su secretario de Defensa, Lloyd Austin, y su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

Aunque las bajas hicieron temer un agravamiento del conflicto, Kirby sostuvo que Washington no está interesado en una extensión bélica en la región, consignó la agencia de noticias AFP.

Es la primera vez que mueren soldados estadounidenses en un ataque desde que comenzó el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, el 7 de octubre.

Irán deslindó responsabilidades y negó las acusaciones estadounidenses y británicas de que apoyaba a los grupos militantes responsables del incidente en la remota base fronteriza en el noreste de Jordania, cerca de las fronteras con Irak y Siria.

Si bien Estados Unidos todavía está reuniendo pruebas y evaluando los hechos, Biden dijo anoche: "Sabemos que fue llevado a cabo por grupos combatientes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak". Además, prometió hacer que "todos los responsables rindan cuentas cuando y como creamos conveniente".

La prensa local informó hoy, citando a oficiales militares no identificados, que la imposibilidad de impedir el ataque se debió posiblemente a la confusión sobre si el dron era hostil o si se trataba de un dispositivo estadounidense que regresaba a la base.

Kirby declaró anteriormente a la CNN que la respuesta estadounidense sería "muy consecuente", pero no quiso especular sobre las opciones que Biden considera, ni si se barajan objetivos dentro de Irán.

Las fuerzas estadounidenses y aliadas volvieron a ser hoy blanco de ataques en la región, esta vez con cohetes en Siria, aunque no se registraron heridos.

Las tropas estadounidenses y de la coalición han sido atacadas al menos 165 veces desde mediados de octubre -66 en Irak, 98 en Siria y una en Jordania- con "una mezcla de drones de ataque unidireccional, cohetes, morteros y misiles balísticos de corto alcance", dijo un funcionario del Ministerio de Defensa.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, también culpó a "milicias alineadas con Irán" y pidió a Teherán que "reduzca la tensión en la región".

Irán negó cualquier vínculo con el ataque y el portavoz del Ministerio de Exteriores, Naser Kanaani, describió las acusaciones como "infundadas".

"La República Islámica de Irán no ve con buenos ojos la expansión del conflicto en la región", expresó Kanaani anoche en un comunicado, añadiendo que su país "no está involucrado en las decisiones de los grupos de resistencia".

Hasta ahora nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque, aunque la denominada Resistencia Islámica en Irak afirmó haber lanzado tres ataques con drones contra bases en Siria, incluso cerca de la frontera con Jordania.

Ese grupo -una alianza de grupos armados vinculados a Irán que reclama la salida de Estados Unidos de Irak y rechaza su apoyo a Israel en el conflicto de Gaza- reivindicó docenas de ataques contra fuerzas estadounidenses y de la coalición antiyihadista en Irak.

