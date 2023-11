EEUU advirtió que se opone a una reocupación de Israel en Gaza

Estados Unidos expuso hoy su rechazo a que Israel ocupe nuevamente la Franja de Gaza, después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu asegurara que asumirá "la responsabilidad global de la seguridad" en el enclave, en medio de la guerra contra el grupo islamista palestino Hamas.

"A nuestro parecer los palestinos deben estar al frente de estas decisiones, Gaza es territorio palestino y seguirá siendo territorio palestino", expresó en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel.

"En términos generales, no apoyamos una reocupación de Gaza y tampoco lo hace Israel", reforzó.

Patel sostuvo también que Estados Unidos estuvo de acuerdo en que "no se puede volver al statu quo del 6 de octubre", refiriéndose al día anterior al ataque sin precedentes de Hamas contra Israel.

"Israel y la región deben estar seguros y Gaza no debe y ya no puede ser una base desde la cual lanzar ataques terroristas contra el pueblo de Israel o nadie más", indicó el funcionario, citado por la agencia de noticias AFP.

Netanyahu dijo hoy a la cadena ABC News que Israel asumiría la "seguridad global" en Gaza "por un período indefinido" después de que acabe con sus operaciones, que entraron hoy en su segundo mes.

El conflicto se desató con intensidad luego que milicianos de Hamas irrumpieron en Israel el 7 de octubre matando a unas 1.400 personas, en su mayoría civiles.

Israel lanzó entonces como represalia una serie de bombardeos incesantes e incursiones terrestres en la Franja de Gaza que dejaron 10.300 muertos, incluidos más de 4.000 niños, según cifras del Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás avaladas por Unicef y otras ONGs humanitarias.

En 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza, que tomó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y luego ocupó. Posteriormente, impuso un bloqueo después de que Hamás ganara las elecciones en 2006. (Télam)