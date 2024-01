EEUU amenaza a Venezuela con la vuelta de sanciones si no hay "elecciones libres"

Estados Unidos repondría las sanciones al sector energético de Venezuela en abril, cuando termine el plazo de alivio, si Caracas no se compromete a celebrar elecciones libres y justas y con la participación de todos los opositores que quieran ser candidatos.

"El régimen de (Nicolás) Maduro hizo algunos compromisos sobre los partidos políticos de oposición, sobre elecciones libres y justas y no han tomado esas acciones. Tienen hasta abril para hacerlo", señaló en conferencia de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Aunque rechazó dar más detalles de los planes de Washington, Kirby dejó entrever que hasta abril no adoptará una nueva decisión.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó el viernes una prohibición que impide a la exasambleísta María Corina Machado ocupar cargos públicos.

Machado ganó las internas de la oposición y es la más firme rival del oficialismo para las elecciones del segundo semestre.

Estados Unidos había condicionado la continuación del alivio de las sanciones contra Venezuela, dispuestas en octubre en respuesta al acuerdo firmado entre el Gobierno y la oposición en Barbados, a que Maduro liberara a prisioneros, incluidos estadounidenses "detenidos injustamente".

En diciembre, Venezuela liberó a más de 20 de sus propios ciudadanos y a 10 estadounidenses a cambio de la libertad de un funcionario de Maduro y la extradición de un empresario malayo buscado por Estados Unidos.

Pero la decisión judicial contra Machado y las recientes detenciones de al menos tres miembros de Vente Venezuela -el partido de la candidata- llevaron a la Casa Blanca a amenazar con el regreso de las sanciones.

“A menos que Maduro y sus representantes en Venezuela puedan volver a encarrilarse, específicamente en lo que respecta a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, no estaremos en condiciones de renovar la Licencia General 44, que brinda alivio a la industria petrolera y de gas de Venezuela, cuando sea necesario renovarlo en abril", dijo un funcionario citado por medios locales.

Y agregó que Estados Unidos también analizaba medidas adicionales no especificadas para castigar al gobierno venezolano.

Kirby, en tanto, ató las medidas a “lo que hagan Maduro y su régimen". “Tienen hasta la primavera (boreal) para cumplir sus compromisos. Tienen que tomar decisiones antes de que sopesemos qué decisiones tomaremos", advirtió. (Télam)