EEUU anunció que incluirá en su lista de grupos terroristas a los rebeldes hutíes de Yemen

Estados Unidos anunció hoy que incluirá en su lista de grupos terroristas a los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, en represalia por sus ataques contra buques comerciales en el mar Rojo en el contexto de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza.

La inclusión se hará efectiva dentro de 30 días, el 16 de febrero, declaró a periodistas un funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

Así, el objetivo de la medida es ejercer "presión" sobre el grupo rebelde yemenita, afirmó.

Los ataques "son un claro ejemplo de terrorismo y una violación del derecho internacional y una gran amenaza a las vidas y al comercio global, y ponen en peligro la entrega de ayuda humanitaria", dijo el funcionario.

Sin embargo, optando por la calificación de agrupación "especialmente designada como terrorista a nivel global" en lugar de "organización terrorista extranjera", que abarcaría más sanciones y prohíbe completamente el comercio, Estados Unidos quiere mantener la ayuda humanitaria a Yemen, explicó.

El anuncio llega horas después de que el martes el ejército estadounidense destruyera en Yemen cuatro misiles de los hutíes que suponían una "amenaza inminente" para buques mercantes y militares, según un funcionario estadounidense.

Los rebeldes hutíes, que controlan amplios territorios de Yemen, multiplicaron en las últimas semanas los ataques en el mar Rojo contra buques que consideran vinculados a Israel, y afirman que estas acciones son una muestra de solidaridad con los palestinos de Gaza, en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Milicianos de Hamas lanzaron el 7 de octubre diversos ataques en suelo israelí, en los que mataron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

A partir de ese ataque, Israel declaró la guerra y comenzó una ofensiva en la Franja de Gaza que dejó hasta el momento más de 24.448 muertos y una grave crisis humanitaria.

Los hutíes forman parte de lo que llaman un "eje de resistencia" contra Israel, que incluye a grupos respaldados por Irán entre los que se encuentra Hamas.

Desde el 19 de noviembre, los hutíes lanzaron 27 ataques cerca del estrecho de Bab al Mandeb, que separa la península arábiga de África, según el ejército estadounidense.

En respuesta, en diciembre Estados Unidos creó una fuerza naval multinacional para proteger el transporte marítimo por el mar Rojo, una ruta de tránsito esencial para el 12% del comercio mundial.

"No buscamos un conflicto regional, ni mucho menos", declaró el martes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

"Esta designación es una importante herramienta para impedir la financiación terrorista de los hutíes, restringir aún más su acceso a los mercados financieros y hacerles responsables de sus acciones", indicó Sullivan.

"El pueblo de Yemen no debería pagar el precio de las acciones de los hutíes. Con esto enviamos un mensaje claro: los envíos comerciales a los puertos yemeníes de los que dependen para obtener alimentos, medicinas y combustible deben continuar y no están cubiertos por nuestras sanciones", agregó.

Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, sostuvo en un comunicado que estos ataques contra el transporte internacional "han puesto en peligro a marineros, interrumpido el libre flujo del comercio e interferido en los derechos y libertades de navegación", consignó la agencia de noticias Europa Press.

Blinken precisó que, para "mitigar cualquier impacto adverso" de la medida en el pueblo yemení, Estados Unidos "llevará a cabo un intenso acercamiento a las partes interesadas, proveedores de ayuda y socios cruciales para facilitar la asistencia humanitaria e importación comercial de productos básicos".

Estados Unidos retiró a los hutíes de su lista de "organizaciones terroristas" en febrero de 2021 para facilitar la respuesta a una grave crisis humanitaria en Yemen, un país devastado por la guerra interna.

Yemen, con una población de unos 30 millones de habitantes, está sumido en una de las peores crisis humanitarias del mundo.

