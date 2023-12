EEUU busca precisiones de Israel sobre la duración de la ofensiva en Gaza

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, viajará mañana a Israel con el propósito de obtener de autoridades locales un cronograma aproximado para el fin de la ofensiva en Gaza, informó hoy la prensa local.

Austin “recibirá actualizaciones específicas sobre cómo el ministro de Defensa (israelí, Yoav) Gallant y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) evalúan sus progresos en la fase actual de la campaña en Gaza para desmantelar la infraestructura militar de Hamas”, dijo un alto funcionario del Pentágono, según CNN.

El vocero agregó que Austin preguntará a los funcionarios israelíes “qué métricas están considerando para la transición a la siguiente fase de su campaña en Gaza” y ratificará el compromiso de Washington para “profundizar” los esfuerzos para aumentar la ayuda humanitaria y la mitigación de daños a civiles en Gaza.

“Creo que sus fuerzas de seguridad están evaluando cada hora, si no diariamente, esas condiciones y sus progresos en relación con ellas, y el secretario Austin querrá escuchar una articulación muy clara de su autoevaluación cuando esté allí este lunes”, agregó el informante.

El funcionario subrayó que “Estados Unidos está allí para consultar y garantizar que esté llevándose a cabo una planificación” para una transición a una fase en la que cesen las principales operaciones terrestres.

La televisora interpretó que el jefe del Pentágono “presionará a las autoridades israelíes para que definan los objetivos de su guerra contra Hamas en Gaza”, en la que será la segunda visita en pocos días de un alto funcionario de Washington a la región con el objeto de comunicar a Israel las expectativas estadounidenses mientras aumenta la cantidad de víctimas civiles.

El viernes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo en Tel Aviv que no sería “correcto” ni tendría “sentido” que Israel ocupara Gaza “a largo plazo”, y afirmó que el calendario de esa transición era objeto de “intensas discusiones” entre Israel y Estados Unidos.

Un día antes, el presidente Joe Biden advirtió a las autoridades israelíes: “Quiero que se concentren en cómo salvar vidas civiles; no que dejen de perseguir a Hamas, sino que tengan más cuidado”.

Tras el sorpresivo ataque de Hamas al territorio israelí -que dejó más de 1.100 muertos, en su mayoría civiles, y unos 240 rehenes-, el 7 de octubre pasado, Israel prometió “aniquilar” a la organización islamista y sus bombardeos constantes sobre la Franja de Gaza causaron la muerte de unas 18.800, también mayoritariamente civiles, según Hamas. (Télam)