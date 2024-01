EEUU criticó a Sudáfrica por acusar a Israel de cometer genocidio en Gaza ante la CIJ

Estados Unidos criticó hoy a Sudáfrica por acusar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, de cometer un genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.

La CIJ de La Haya celebrará audiencias la próxima semana sobre una demanda presentada por Sudáfrica en la que alega actos "genocidas" contra el pueblo de Gaza y busca ordenar a Israel que ponga fin a la operación militar.

"No creemos que sea un paso productivo", dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, sobre la solicitud de Sudáfrica, según consignó la agencia de noticias AFP.

"Hasta este momento no hemos visto actos que constituyan genocidio", dijo Miller a los periodistas.

"El genocidio es, por supuesto, una crueldad atroz", afirmó y argumentó que "esas son acusaciones que no deberían hacerse a la ligera".

Los "actos y omisiones de Israel son de carácter genocida, ya que van acompañados de la intención específica requerida de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico más amplio de los palestinos", sostuvo el viernes pasado Sudáfrica, según un comunicado de la CIJ.

Sudáfrica había pedido a la corte medidas provisionales para garantizar protección a la población palestina contra daños "severos e irreparables" a sus derechos en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Además, el Ministerio de Exteriores de Sudáfrica precisó que el país africano está preocupado "por la difícil situación de los civiles atrapados en los actuales ataques israelíes contra la Franja de Gaza debido al uso indiscriminado de la fuerza y al traslado forzoso de sus habitantes".

Sudáfrica ha criticado a menudo a Israel y ha manifestado paralelismos con su propia historia de apartheid.

Israel no reaccionó de inmediato, pero negó que su Ejército esté haciendo un uso desproporcionado de la fuerza en su guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza.

Israel lanzó una ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza luego de que milicianos de Hamas asesinaran a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y capturara a 240 rehenes, entre ellos varios argentinos, tras infiltrase en el sur israelí desde el enclave palestino.

Más de 22.300 palestinos murieron desde entonces en bombardeos israelíes en Gaza y el 85% de los 2,3 millones de habitantes del territorio tuvieron que huir de sus casas por la violencia.

(Télam)