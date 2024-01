EEUU denuncia órdenes de arresto en Venezuela y pide fin del "acoso" político

Estados Unidos afirmó estar "profundamente preocupado" por las órdenes de arresto contra 33 personas en Venezuela, luego de que el lunes las autoridades de Caracas anunciaran que durante 2023 desarticularon cinco presuntas conspiraciones para asesinar al presidente del país, Nicolás Maduro, que llevaron al arresto de 32 personas.

La fiscalía venezolana anunció nuevas detenciones ayer sin precisar cuántas.

El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden expresó ayer estar "profundamente preocupado por la emisión de órdenes de arresto y detenciones contra al menos 33 venezolanos, incluidos miembros de la oposición democrática, la sociedad civil, exmilitares y periodistas", señaló el vocero del departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.

"Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023", firmado entre la oposición y el gobierno venezolano en Barbados, recuerda Miller.

La denuncia de Washington surge en un año en el que el chavismo se juega su continuidad en unas elecciones que aún no tienen fecha, pese al acuerdo alcanzado el 17 de octubre pasado en la ciudad caribeña de Barbados entre el Gobierno de Maduro y la oposición agrupada en la llamada Plataforma Unitaria, de celebrar los comicios en el segundo semestre de este año.

En tanto, Estados Unidos amenazó la semana pasada con restituir la totalidad de las sanciones si no se establecía una fecha para los comicios, se garantizaba un proceso transparente y se levantaban las inhabilitaciones contra dirigentes opositores, entre ellos la exlegisladora María Corina Machado.

Machado fue elegida postulante a la presidencia por la Plataforma Unitaria con el 92% de los votos el 22 en octubre pasado, en unas internas celebradas de manera autogestionada que tuvieron una sorpresiva participación de 2,4 millones de personas y que reúne a casi todo el antichavismo.

Ante la inhabilitación de Machado, la Casa Blanca pidió "el fin del acoso por motivos políticos" en el país, después de que la oposición denunciara actos intimidatorios.

La dirigente opositora denunció recientemente intimidación a su campaña después de que sedes de su partido, Vente Venezuela, fueran vandalizadas con la consigna "Furia Bolivariana" en grafiti.

Washington se solidarizó con la oposición.

"Pedimos el fin del acoso por motivos políticos, incluidos los ataques a las oficinas de campaña de la oposición y todos los esfuerzos por sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mediante el miedo y la intimidación", recalca el departamento de Estado.

Pese a no reconocer la reelección de Maduro en 2018, que considera fraudulenta, Estados Unidos ha flexibilizado un embargo al petróleo del país caribeño en compensación por el acuerdo de Barbados, que estipula la celebración de elecciones presidenciales durante el segundo semestre de 2024 bajo observación internacional.

Desde octubre, Washington advierte que tomará medidas si se incumple lo acordado y ayer lo reiteró.

"Estados Unidos continúa apoyando al pueblo venezolano en su deseo de una restauración pacífica de la democracia" y "las acciones que vayan en contra" del acuerdo de Barbados "tendrán consecuencias", afirma el comunicado, que pide un "cronograma claro para las elecciones" y "rehabilitar a todos los candidatos políticos".

Maduro ratificó ayer que este año se realizarán las elecciones nacionales en el país.

Tras meses de negociaciones en mesas de diálogo dispuestas por mediadores internacionales, el acuerdo de octubre dispuso derechos políticos, garantías electorales y la invitación a misiones de observación electoral.

Además, selló el compromiso de rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial del país. (Télam)